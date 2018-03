Mucho ojo a la cartelera del Summerslam 2017

Si la lucha te fascina, entonces es seguro que hoy estarás pendiente del Summerslam 2017, un evento de Raw, la marca roja de la WWE, y en el cual se decidirán al menos ocho campeonatos.

El evento se realizará en el Barclays Center de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y dará inicio a las 5:00 de la tarde (hora salvadoreña), aunque la previa arrancará a las 3:00 con el "kick off".

El evento será transmitido por FOX Action, en modalidad pago por ver, pero algunas páginas en internet también lo transmitirán, así que puedes estar atento.

Los combates que se librarán esta tarde-noche son:

- Campeonato Universal de la WWE: Brock Lesnar, Samoa Joe, Braun Strowman y Roman Reigns. En este encuentro se juega tanto el título como la estadía de Lesnar, ya que si pierde deberá abandonar la empresa de WWE.

- Campeonato Femenino de SmackDown: la campeona Naomi tendrá que verse las caras con Natalya, que está dispuesta a darlo todo por conseguir el título.

- Campeonato Femenino de Raw: la actual campeona, Alexa Bliss, deberá retener su título ante una luchadora que ha sudado sangre para ser la retadora número uno, Sasha Banks.

- Campeonato de la WWE: Jinder Mahal tendrá que debatirse en la lona contra el japonés Shinsuke Nakamura.

- Campeonato de los Estados Unidos: AJ Styles tendrá como rival a Kevin Owens. Sobre la lona también estará Shane McMahon, que estará haciendo de árbitro por la disputa del título de las barras y las estrellas.

- Campeonato en Parejas de Raw: Cesaro y Sheamus se enfrentara a los que un día trabajaron juntos, Seth Rollins & Dean Ambrose.

- Campeonato de parejas de SmackDown: The New Day, los actuales campeones, pondrán en juego su título recién recuperado, en una revancha ante The Usos.

- Campeonato peso crucero de la WWE: Akira Tozawa, vigente dueño del cinturón, contra Neville.

También se esperan encuentros especiales, como el de Jonh Cena contra Baron Corbin, Randy Orton contra Rusev y el de Big Show contra Big Cass, mientras Enzo Amore estará encerrado en una jaula para tiburones.