Motociclismo: Piloto es despedido por frenar a oponente en plena carrera

ROMA. El piloto Romano Fenati definió este lunes como "incalificable" lo que hizo en el GP de San Marino de Moto2, cuando en plena carrera accionó el freno de un rival para intentar ralentizarlo, y dijo que esa acción no es digna de "un hombre".

Fenati fue descalificado de inmediato del GP de San Marino y su equipo, el Marinelli Snipers Team, anunció este lunes la rescisión del contrato del italiano por una acción que "puso en peligro la vida" de su rival Stefano Manzi y que mancha la imagen del motociclismo.

Romano Fenati se puso a la par y presionó el freno de la moto de Stefano Manzi. Pudo haber sido una maniobra fatal. pic.twitter.com/8vfXOhZy7h — Alex Favieri (@AlexFavieri) 10 de septiembre de 2018



"Pido perdón a todo el mundo del deporte. Esta mañana, con la mente fría, me habría gustado que eso solo fuera un mal sueño. No paro de pensar en esos momentos, hice un gesto incalificable. ¡No he sido un hombre!", reza el comunicado de Fenati.

"Un hombre habría terminado la carrera y luego habría ido a la Dirección de Carrera para tratar de conseguir justicia por los episodios precedentes", prosiguió el piloto, quien lamentó el hecho de que Manzi le golpeara dos veces antes del accidente.

Pese a señalar que fue provocado por el rival, Fenati reconoció que "las críticas son correctas" y entiende "el resentimiento" de la gente hacia él.

¿RETIRO OBLIGADO?

La acción antideportiva del italiano puede perjudicar también su carrera futura, ya que el equipo MV Augusta, con el que el piloto de Ascoli Piceno (norte) firmó recientemente un contrato para la próxima temporada, anunció que planea romper el acuerdo.

"Me opondré de todas maneras para pararlo (el contrato de Fenati). No pasará, no representa los valores auténticos de nuestra compañía", escribió este lunes el patrón de MV Augusta, Giovanni Castiglioni, en sus redes sociales.