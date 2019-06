Molestia en atletas por atraso del INDES en pago de estímulos

El atleta Alejandro Jurado manifestó su inconformidad por el atraso en el pago de los estímulos económicos otorgados por el estado a través del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

Según el reclamo del karateca en su cuenta de Twitter (@salsajurado) no han recibido el estímulo en lo que va del año.

“Desde enero a la fecha sin recibir nuestras becas, llevamos 20 días sin presidente del INDES, nadie nos da respuesta de nada y al parecer no somos un área que le importe al nuevo gobierno", escribió Jurado.

El INDES no tiene por ahora presidente, pero de acuerdo al gerente administrativo Juan José Gómez la situación fue solventada el 31 de mayo.

El gerente del instituto reconoció que hubo atrasos, pero según su versión ya están los fondos para los atletas de bádmintón, boliche, fisicoculturismo ($5,600), karate ($5,600), levantamiento de pesas ($9,000), luchas (7,200), tiro ($9,0000) y tiro con arco ($11,700).

“El informe de presupuesto del 31 de mayo dice que fue ejecutado y pagado. Puede ser que alguna federación esté atrasada como tenis que no aparece aquí, tenis de mesa no lo ha presentado y tienen un lío administrativo; boxeo también tiene un lío y el ciclismo no ha aparecido. A la mayoría ya se les pagó. Algunos no lo han retirado, pero esa es otra cosa", expresó Juan José Gómez.

NUEVO MECANISMO

Desde el 2014, el INDES cambió el mecanismo de pago para estímulos y ahora los fondos derivan del mismo presupuesto de las federaciones, pero para poder iniciar el trámite deben tener, primero, aprobado el presupuesto del año, trámite que por tradición se completa en el primer trimestre.

"El dinero ya está disponible, puede ser ue pregunten, pero tienen incompleto algún trámite o documento. En asunto de dinero y números hay que ser estrictos y correctos", dijo Gómez quien dijo que esto fue aprobado por el comité directivo saliente.

Grupo LPG también conversó con el arquero Roberto Hernández quien confirmó que sí hubo atraso, pero ya recibió el dinero de cuatro meses de estímulo.

“A tiro con arco llegó la notificación hasta el miércoles de que ya podíamos cobrar. No nos habían pagado en todo el año. Se retrasaron menos que los dos años anteriores, que pagaron hasta agosto", dijo Hernández.