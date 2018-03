Mirá los resultados del Wrestlemania

Los hermanos Hardy tuvieron un regreso espectacular aWrestlemania 33, después que se hicieran presentes en el campeonato por parejas de raw.Jeff Hardy, quien se retiro de la WWE hace ocho años, acompañado de su hermano Matt, que también abandonó la compañia en el año 2010, subieron al ring en el Citrus Bolw, para enfrentar a Sheamus y Cesaro. Como era de esperar, su regreso fue acorde a las espectativas de la amplia cantidad de público que llenó el World Stadium.Luego de varios rumores que acercaban a la pareja extrema, nuevamente, a las filas de la compañía de Vince McMahon, el sueño de miles de aficionados se hizo realidad.El momento de la noche llegó, luego de que Jeff aplicó un 'cisne sentón' sobre Sheamus y Cesaro desde lo alto de una escalera, hacia las afueras del ring.Asimismo, Matt aplicó un 'giro del destino' a Karl Anderson, también desde la cima, para luego escalar y alzarse con los campeonato.Esta noche es el Wrestlemania 33, el evento más importante de la WWE y de la lucha libre a nivel mundial.Las figuras de Raw y Smackdown chocan en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, Esta es la cartelera completa de las peleas que se librarán:

- Campeonato WWE: Bray Wyatt vs. Randy Orton

- Campeonato Universal de la WWE: Goldberg vs. Brock Lesnar

- Seth Rollins vs. Triple H (lucha sin descalificación)

- The Undertaker vs. Roman Reigns

- Shane McMahon vs. AJ Styles

- Campeonato Femenino de Raw: Bayley vs. Charlotte Flair vs. Sasha Banks vs. Nia Jax (lucha fatal a cuatro esquinas)

- Campeonato de Estados Unidos: Chris Jericho vs. Kevin Owens

- John Cena & Nikki Bella vs. The Miz & Maryse

- Campeonato Intercontinental: Dean Ambrose vs. Baron Corbin

- Luke Gallows & Karl Anderson © vs. Enzo Amore & Big Cass vs. Cesaro & Sheamus (lucha de escaleras de triple amenaza por el Campeonato de Parejas de Raw)

- Campeonato Femenino de la WWE: Alexa Bliss defenderá el título ante todas las luchadoras de Smackdown.

- Campeonato de Peso Crucero WWE: Neville vs. Austin Aries

- Batalla Real Conmemorativa de André El Gigante 2017.

BayLey retiene el título de campeona de Raw al vencer aCharlotte Flair, Sasha Banks y Nia Jax, en la lucha fatal de cuatro esquinas. La campeona tuvo una lucha difícil con las demás competidoras, pero esta noche BayLey demostró porque sigue siendo la campeona.Luego de la pelea de Jonh Cena, el luchador le propuso matrimonio a Bella Twins, la luchadora sin pensarlo dos veces dijo sí a la propuesta de su futuro esposo.