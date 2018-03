Mike Tyson critica la pelea entre McGregor y Mayweather

El mítico Mike Tyson, una leyenda del boxeo, analizó hoy en Dubai la inminente pelea entre Conor McGregor y Floyd Mayweather, considerando que el primero no tiene opciones de ganar.

Además, contradijo las opiniones de otros expertos que aseguran que la pelea solo servirá para desprestigiar al deporte de las narices chatas.

"No, no desprestigia al boxeo. Es interesante. Solo le da un mal nombre al boxeo porque Conor no tienen la habilidad para boxear con Floyd. si pelea como lo hace en la UFC, y Floyd como boxea, eso seria mas interesante", con esta crudas palabras Tyson aseguró lo que sería ver si estos dos contrincantes boxean.

"Entonces veríamos cómo lidia Floyd con las patadas a las piernas y todas esas cosas. Conor no es un boxeador. Ustedes saben, él tiene algunas habilidades de boxeo amateur, pero no es un boxeador. Es un aficionado", señaló.