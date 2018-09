¡Michael Jordan también podría aparecer en Space Jam 2!

El ex basquetbolista Michael Jordan podría reaparecer, "si así lo quiere", en la nueva película de Space Jam, que será protagonizada por la estrella de la NBA LeBron James y comenzará su rodaje en 2019, según confirmó el productor Maverick Carter.

Carter, socio de James en la productora Springhill Entertainment que sirve a la gigante Warner Bros., dijo en diálogo con la revista estadounidense "The Hollywood Reporter" que la película estará "llena de apariciones rápidas de jugadores de la NBA".

No obstante, sobre la posible aparición de Jordan, quien protagonizó la exitosa Space Jam de 1996 junto a las estrellas de los Looney Tunes, se limitó a responder: "Ya veremos".

"Espero que haya un papel para Michael si él lo quiere", agregó el empresario al recordar que el carácter del ex jugador y hoy dueño de los Charlotte Hornets será determinante en esa decisión.

"Así lo llame James y se lo pida él (Jordan) hará lo que él quiera y ese es el derecho que él se ha ganado", detalló Carter tras insistir que la película no será una continuación de la de Jordan.

En la publicación, que tiene como portada a James y a su equipo de Springhill Entertainment, el jugador que integrará la plantilla de Los Ángeles Lakers esta temporada reconoció que fue fiel seguidor de la película "cuando tenía 16 años" y por eso asumirá "humildemente el papel originado por Jordan".

"Siempre quise ser un superhéroe en mi infancia. Batman era mi favorito. Participar en Space Jam es un sueño hecho realidad sin duda", reconoció James quien abrió en 2008 la productora junto a su amigo Carter.

Springhill Entertainment ha producido una decena de documentales y series como "Whats my name: Muhammad Ali", "The Shop" y "Student Athlete" de HBO, el documental "Warriors of liberty city" de Starz y "Madame C.J. Walker" y "Top boy" de Netflix.