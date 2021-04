“Mi hermana me motivó a ser el presidente de surf”

Katherine Díaz murió hace unas semanas luego que un rayo le impactara en la playa. Meses atrás ella motivó a su hermano mayor, José “Bamba” Díaz, a tomar un reto que en ese momento no estaba en sus planes: ser presidente de la Federación Salvadoreña de Surf.

“Bamba” dice que le debe a su hermana estar ahora en un lugar en el que puede ayudar a los surfistas a tener mejores condiciones. Sus planes son ambiciosos y aseguró que no descansará hasta lograrlos, en memoria de hermana y porque conoce lo difícil que es ser atleta de alta competencia.

¿Cómo llega José Díaz al surf?

Comencé a los seis años con varios amigos y mis primos. Yo era el mayor por uno o dos años y surfeábamos en la orilla, en la espuma (del mar). En el invierno el mar se metía en el río y se hacía un banco de arena y ahí se formaba una ola chiquita y con las tablas quebradas hacíamos surf.

¿Cómo fue el proceso de pasar de hacer surf como un juego a las competencias nacionales?

A los 10 años competí en la categoría de novatos y a los 12 en júnior. Yo siempre quise ser alguien en la vida y mis papás siempre me apoyaban, me impulsaron a ser alguien. Mi carrera profesional en el surf es interesante porque antes no teníamos agentes, que son las personas que te guían en esto, y a los 15 años dejé de surfear.

¿Y por qué dejó de hacerlo?

Me fui a jugar fútbol en la tercera división, en el Alacrán de Rosario de Mora, pero lo más interesante fue que mi carrera solo fue de 20 minutos porque me lesionaron los ligamentos y me tuve que retirar dos años y regresé a los 18 al surf, comencé de nuevo desde cero. Con 20 años ya era profesional, ya era parte de la selección nacional y tenía mis patrocinadores.

¿Cómo fue el regreso al surf tras el paso en el fútbol?

Fue increíble. La habilidad estaba, pero me costó un par de meses volver. Entre 2007 y 2011 quedé entre los primeros lugares en el ranking nacional… tenía un gran nivel, estaba en lo máximo de mi carrera, estaba al tope y ahí, lastimosamente, tuve un accidente.

¿Qué pasó?

Yo trabajaba con unos estadounidenses y venía de dejarlos del aeropuerto y cerca de mi casa me dormí por unos segundos y choqué… me estrellé contra una montaña y sobre el carro cayó un poste… toda la gente pensaba que me había muerto, había sangre por todos lados. Estuve en condición crítica, pasé seis días en coma… me accidenté días antes de un Latin Pro, un evento en que yo era uno de los más fuertes. Me operaron de la cabeza, tenía el cerebro inflamado.

¿Cómo fue el proceso de recuperación?

Después del accidente, al año y medio, traté de volver a surfear otra vez pero no me podía parar (en la tabla), así que dejé de intentarlo y volví a probar seis meses después y logré pararme (en la tabla). Y así, poco a poco iba agarrando la onda y a finales de 2014 comencé a surfear mejor… ahora lo hago bien, pero ya no como antes.

Me imagino que fue frustrante olvidar algo que hacía tan bien.

Dios fue sabio. Cuando te dañás la cabeza no te das cuenta de lo que pasa, yo pensé que era normal, fue como una autodefensa. Es algo muy confuso, no tengo palabras para explicarlo. Yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando.

¿Cómo se sintió cuando retomó la actividad tras el accidente?

Fue una alegría enorme. Tengo una foto del primer tubo que hice… lloré como no tenés idea, como un niño. Todo mundo gritó cuando me vio en esa ola, nunca antes había sentido tanta felicidad. Tenía 28 años, pero ya el nivel no era el mismo, así que opté por ser entrenador.

¿Cómo es esa etapa de ser entrenador?

Es diferente. Cuando has sido profesional y sabés lo que el surfer necesita podés ayudar más. Se siente bien que te digan míster o profe. Es bonito compartir con las nuevas generaciones.

¿Y cómo llegó a la presidencia de la federación?

Una de las personas que me motivó fue mi hermanita Katherine. Esta nueva etapa es interesante, estamos haciendo lo mejor posible con la selección, trabajando muy fuerte. Tenemos como entrenador a Carlo Mejía y pronto se sumará Marcelo Castellanos. Nuestra meta es llegar a los Juegos Olímpicos, lograr las plazas en los Juegos Mundiales que se van a realizar en el país el próximo mes.

¿Qué expectativas tiene como presidente de la federación?

Como federación queremos que todos los niños de las escuelas de la costa hagan surf, que lo hagan en sus intramuros, en el Codicader. Que ya no se piense que para los intramuros solo hay fútbol y baloncesto, sino también el surf.