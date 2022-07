Melissa Mikec le apunta al ciclo olímpico

El deporte es un estilo de vida para muchos atletas. Levantarse temprano y prepararse para los entrenamientos se convierte en una máxima. Pero a veces el destino es caprichoso y para de tajo esa rutina. Eso le ha pasado, en los últimos meses, a Melissa Mikec.

A inicios de este año tuvo una lesión en la parte baja de la espalda, específicamente en dos vértebras. El dolor era insoportable. Tras varios exámenes médicos la recomendación fue parar y dedicarse a hacer terapia para lograr que las vértebras vuelvan a su lugar. Tres meses de baja, de los cuales ya cumplió dos. El dolor ha desaparecido y Melissa cumple con los ejercicios. Le urge volver al polígono de tiro.

En estos meses de recuperación, la atleta salvadoreña decidió venir al país. Ella reside en Serbia con su esposo, el tirador olímpico Damir Mikec, y sus dos hijos. Este tiempo en casa le ha servido para recargar energías, para ver a su familia, la que no visitaba desde hace tres años, debido a la pandemia.

Dentro de todo, la lesión ha sido un reto enorme para Melissa. En 19 años practicando el deporte nunca había tenido una pausa tan larga, pero lejos de frustrarla, ha avivado en ella las ansias de volver. Si el médico le da el aval, comenzaría su preparación para los Juegos Centroamericanos entre octubre y noviembre en Guatemala y Costa Rica; sino, entonces la meta es llegar en las mejores condiciones a los Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

“Quiero recuperarme primero de esto (la lesión) y comenzar a entrenar. Sin el deporte yo no funciono bien. A largo plazo es iniciar el ciclo olímpico. Si no se me da llegar a los Centroamericanos, los Centroamericanos y del Caribe son de palo, de ahí vienen las clasificaciones a Panamericanos y Juegos Olímpicos”, aseguró Melissa.

La última competencia de la salvadoreña de alto nivel fueron los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y luego, ya en Serbia, llegó la pandemia del coronavirus en los primeros meses de 2020. Dijo que con el primer caso, las autoridades sanitarias cerraron todo, al igual que en varios países. Al regreso le fue difícil volver a entrenar, pues el campo de tiro donde ella practicaba daba más prioridad a los tiradores locales.

Cuando finalmente logró volver al polígono, llegó la lesión. El plan de trabajo previsto era que Melissa compitiera en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, pero fue imposible. Sin embargo, cree que la nueva camada de atletas en el tiro tiene un futuro prometedor.

“Me alegra mucho que estos jóvenes estén tomando su sitio en el deporte, ellos son el futuro del país y nosotros, de los que ya tenemos ratos en esto, nos satisface verlos crecer. A mí me pone contenta venir a entrenar al país, con mi equipo, con mis compañeros”, declaro Melissa.