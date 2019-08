Uno de los atletas referentes para El Salvador es el velerista Enrique Arathoon. En Lima obtuvo su clasificación a sus segundos Juegos Olímpicos. En 2016 estuvo en Río de Janeiro y el pasado 10 de agosto logró el puntaje (48) en cuarta posición, quedando cerca de subir podio. Estará en Tokio 2020.

Quique estuvo en la presentación del informe técnico de Lima que hizo el Comité Olímpico de El Salvador (COES).

Habló de cómo se siente convertirse en el primer atleta nacional en conseguir la clasificación.

"Súper contento, también me he quitado un peso de encima porque para ir a los Juegos primero debía clasificar. Ahora creo que este último año ha sido tenso para mí desde la primera clasificación en el Mundial de Arhus, Dinamarca, no logré clasificar allí, mis entrenamientos estuvieron bajo presión", explicó el velerista de 27 años de edad.

"He trabajado sin parar y he levantado mi nivel pero si no estás conectado te puede ir mal. Ahora que sé que iré a los juegos, disfrutaré de los entrenamientos y sé que mejoraré mucho más, estoy contento porque todos los sueños y metas me permiten competir por una medalla y me permite estar de nuevo en unos Juegos Olimpicos, espero tener posibilidad de medalla", indicó.

Arathoon se mostró feliz con el anuncio del presidente del COES, Eduardo Palomo, de permitirle a la delegación salvadoreña viajar tres meses antes de los Juegos Olímpicos.

"Está buenísimo (3 meses antes), en especial la vela que nos vamos antes a entrenar porque cambia la tecnica por adaptarse al viento. En mayo ya habré terminando la gira europea. Estará bueno porque siempre me iba lejos pero podré compartir con mis compañeros de delegación, es importante la convivencia, ahora que estaremos juntos espero no se enojen conmigo porque estarán a 30 minuos de Tokyo pero se llega rápido de Hiroshima por tren (30 minutos), los podré orientar con lugares para salir a comer", agregó Quique.

En el COES hay expectativas para que Bryan Pérez se convierta en el segundo clasificado a Tokio y se sume a la lista de representantes.