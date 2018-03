McMahon no pudo contra Owens en el “Hell in a Cell”

De infarto, así estuvo el evento especial “Hell In A Cell” de SmackDown Live el fin de semana, dejando como ganadores a Jinder Mahal, Randy Orton, Kevin Owens y Nattie, que defendieron su orgullo en Detroit, Estados Unidos.

Shane McMahon quiso dejar mal parado a Kevin Owens, pero el canadiense llegó preparado para la “Celda Infernal” y logró noquearlo, al punto que el comisionado de la marca azul tuvo que salir en camilla, no tanto por los golpes de Owens, sino porque decidió hacer un lance que le salió mal.

Así se despidió Shane McMahon tras su lance suicida en #HIAC pic.twitter.com/SL5TQafzIi — Rafael Rivera (@RafaDato2) 9 de octubre de 2017

Otra vez Shane McMahon hizo un lance suicida desde la jaula y otra vez se le escapó el rival @El_Rompehuesos @Planeta_Wrest @_Fanswrestling pic.twitter.com/aSdfY2SvHs — Rafael Rivera (@RafaDato2) 9 de octubre de 2017

Sólo hay que aprovechar el momento justo, para ser campeón en WWE. Eso hizo Baron Corbin. #HIAC pic.twitter.com/yFbfCPtKOj — WWE en Español (@FansWWE_es) 9 de octubre de 2017

¡CAMPEONES!#WWExFOX | The Usos son los nuevos monarcas de la división de parejas de SmackDown pic.twitter.com/lYMzQLUcr8 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 9 de octubre de 2017

McMahon utilizó unas tijeretas ocultas bajo el ring para huir de una vez por todas de la jaula, pero Owens lo detuvo. Shane se recuperó u y estuvo a punto de derrotarlo con un lance desde el techo de la jaula, pero justo cuando iba en el aire apareció Sami Zayn para ayudar a Owens.Otro ángulo:RETIENE EL TÍTULO Por el Campeonato de la WWE, Jinder Mahal retuvo su título tras regalar un gran show junto a Shinsuke Nakamura, quien sufrió nuevamente la cruda y amarga derrota. El "Maharaja" hizo uso de sus trucos para sobreguardar el título. Al retenerlo, el indio-canadiense esta a pocos días de superar a AJ Style, que los sostuvo por 42 días. Otra superbatalla fue la de Rusev contra Randy Orton. La "Víbora" mostró la casta aplicándole su famosos RKO y varios DDT al "Bruto Búlgaro", ganando la partida a lo grande. Del lado femenino, Nattie subió a las cuatro esquinas para proteger el Campeonato Femenino de SmackDown, pero Charlotte Fire no se lo puso tan fácil, ya que los jalones de cabello y gritos estuvieron a la orden del día. Al final la actual reina ganó y mantuvo la corona. El Campeonato de los Estados Unidos se decidió en una Triple Amenaza entre AJ Style, Dolph Ziggler y Baron Corbin. En primera instancia eliminaron a Ziggler, sacándolo del ring. Al final Corbin resultó ganador y sorprendió a toda la fanaticada, pues es su primer cinturón dentro de la WWE.El encuentro en parejas no quedó atrás. Esta vez The Usos puso todo su arsenal a disposición y lograron vencer a The New Day con algunas técnicas un poco suicidas.