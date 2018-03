Mayweather y Conor dieron el peso

El pesaje oficial propició otro cara a cara entre el norteamericano Floyd Mayweather y el irlandés Conor McGregor antes de la pelea de este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.McGregor ingresó al recinto envuelto en una bandera de su natal Irlanda, mientras que Mayweather trató de ser más discreto y caminó al ritmo de "In The Air Tonight" de Phil Collins.McGregor no desaprovechó la ocasión para provocar a Mayweather que intentó mostrar indiferencia.El peleador irlandés registró 153 libras en la balanza y fue muy efusivo al dar el peso correcto, después fue el turno del boxeador invicto que pesó 149,5 libras.La excéntrica confrontación entre un campeón de boxeo y otro de las artes marciales mixtas despertó numerosos cuestionamientos, pero las críticas solo consiguieron alimentar un "show" que paralizará a Estados Unidos y más allá también.De un lado estará el irlandés McGregor, quien a sus 29 años es el campeón de la Ultimate Fighting Championship -la empresa más importante de artes marciales mixtas- en el peso ligero.Solo en Estados Unidos, se espera que más 50 millones de personas vean el combate. Es decir, casi uno de cada seis habitantes. En total, se estima que se venderán más de cinco millones de abonos del Pay-per-View a través de la emisora Showtime, cada uno por un valor de 99,95 dólares.Según EFE, la pelea entre Floyd Mayweather Junior, excampeón invicto, y Conor McGregor, sigue sin generar el interés suficiente ya que todavía haya varios miles de entradas sin venderse, algo que no preocupa a los organizadores.