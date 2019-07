Mayweather se burla de Conor McGregor y sus deseos de revancha

Tal parece que Conor McGregor no puede superar la derrota que obtuvo ante el exboxeador estadounidense Floyd Mayweather y en reiteradas ocasiones ha pedido la revancha.

Sin embargo, el excampeón estadounidense de 42 años no piensa volver al cuadrilátero, lo ha repetido muchas veces, pues asegura estar muy ocupado en sus negocios.

De hecho, la última respuesta de Mayweather sobre si le dará la revancha a McGregor, al que venció el 26 de agosto de 2017, es clara en que "Money" ya no volverá a pelear contra el irlandés.

Floyd se burló de McGregor en una entrevista que le realizaron en TMZ Sports. El estadounidense declaró que no volvería a pelear con el irlandés de esta manera: "Chico, chico, chico. Estos niños son como payasos de circo. No pueden joder con Money May".

Otro de los motivos principales del por qué Mayweather no quiere pelear sería su edad. El expugilista tiene 42 años y exponerse a un deporte de contacto sería muy arriesgadoa esa edad.