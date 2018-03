Márquez lográ el tetracampeonato de Moto GP

VALENCIA, ESPAÑA. El español Marc Márquez conquistó hoy su cuarto título Mundial de MotoGP en una carrera no apta para cardíacos en el Gran Premio de Valencia.

El piloto de 24 años tiene fama de arriesgar siempre. Da igual el circuito, da igual el momento. Hoy estuvo a punto de caerse a falta de siete vueltas cuando rodaba en la primera posición, pero evitó el asfalto con una gran maniobra. Lo que no pudo evitar fue caer a la quinta posición.





El italiano Andrea Dovizioso, el único que podía arrebatarle el título en la última carrera de la temporada, necesitaba ganar y que Márquez llegara a la meta undécimo o peor para proclamarse campeón de mundo. Al ver a Márquez quinto, atacó para subir a lo más alto del podio, pero perdió el control de su Ducati, se cayó y abandonó.

Ese retiro le entregó a Márquez su cuarto título de campeón de MotoGP tras los de 2013, 2014 y 2016. El español, que también tiene coronas en las categorías de Moto2 y Moto3, acabó hoy la carrera en tercer lugar, por detrás de su compatriota Dani Pedrosa -primero- y del francés Johann Zarco.

Sin embargo, minutos después de ver la bandera a cuadros, Márquez seguía con el susto en el cuerpo.

"Estaba intentando mantener la calma, intentando controlar la situación. Pero llegó un momento en el que tenía que apretar porque me sentía muy bien", comentó el piloto de Honda sobre el incidente.

"Perdí la concentración en el punto de frenada. Frené demasiado tarde, ha sido una locura, una locura. El estilo de Márquez hasta el final", añadió.

CASI ES VÍCTIMA DE UN ACCIDENTE

Al final de la recta de meta, el español entró en la curva un poco pasado y tuvo que hacer malabarismos para no irse al suelo. Tras enderezar la trayectoria, se fue recto y acabó rodando por la grava antes de volver a la pista.

En la grava precisamente quedaron sepultadas las opciones de Dovizioso. Tras salirse de la pista, el italiano no pudo controlar la Ducati sobre la arena y se fue al suelo.

"Lo hemos intentado hasta el final y estoy orgulloso de ello", comentó Dovizioso, que acabó la temporada con 261 puntos, por los 298 de Márquez.

"Estoy contento del trabajo de este año. Lo hemos intentado hasta el final, pero no había más. Cuando he visto que Marc se ha ido fuera, tenía que arriesgar para ganar y me he salido".

Con cuatro títulos de MotoGP en su palmarés, Márquez ya sólo tiene por delante a tres pilotos en la lista histórica, el australiano Mick Doohan (5) y los italianos Valentino Rossi (7) y Giacomo Agostini (8). El español es, sin embargo, el más joven en alcanzar el tetracampeonato. Rossi lo hizo con 25 años, Agostini con 28 y Dohhan con 32.