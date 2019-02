Maroon 5, Travis Scott y Big Boi brillan en el entretiempo del Super Bowl

Maroon 5 desató hoy una lluvia de fuego y cohetes en una actuación que solo brilló por unos momentos a ritmo de tambores con "Girls Like You" y que ignoró la polémica racial que ha rodeado a la gran final de la liga de fútbol americano, el "Super Bowl".



Uno de los aspectos más comentados fue la decisión del líder del popular grupo de pop rock, Adam Levine, de ir desnudando su torso mientras avanzaba el espectáculo: apareció con una chaqueta negra con una raya roja y acabó sin camiseta, luciendo tatuajes, incluido uno con el nombre del estado de California.



Originarios de Los Ángeles (California), Maroon 5 recurrió a los éxitos del disco "Songs About Jane" con el que debutaron en 2002. Tocaron "Harder to Breathe", "This Love" y "She Will Be Loved", momento en el que unas linternas de papel dibujaron en el cielo la palabra "LOVE" ("AMOR").

Artistas como Rihanna y Cardi B rechazaron actuar en la Super Bowl en apoyo a Kaepernick, quien se convirtió en un icono al mantenerse arrodillado durante el himno nacional en los partidos como protesta por la brutalidad policial contra los afroamericanos.

Sin embargo, para muchos, el mejor momento llegó a mitad de la actuación cuando un coro y un grupo de músicos con tambores se unieron a Levine para entonar el single que lanzaron el año pasado "Girls Like You", que en la grabación cuenta como invitada con la rapera de origen latino Cardi B.



Unas 100 millones de personas estaban siguiendo la actuación de Maroon 5 desde casa y, para ellos, también hubo algún guiño.



En concreto, la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) mostró durante unos segundos unas imágenes del personaje de animación Bob Esponja, protagonista de la serie que narra las aventuras de una esponja de ojos azules que vive dentro de una piña en la ciudad de "Fondo Bikini".



La NFL mostró las imágenes de Bob Esponja, que aparecía bailando, para homenajear a su creador, Stephen Hillenburg, que murió el pasado mes de noviembre a los 57 años.



Bob Esponja y Maroon 5 no fueron las únicas estrellas del intermedio del "Super Bowl". Los raperos Travis Scott y Big Boi también saltaron sobre el escenario.

Scott entonó parte de su tema "Sicko Mode", que ha sido muy censurado en televisión; mientras que Big Boi entró por la puerta grande montado en un coche clásico mientras el público le aclamaba y, luego, se subió al escenario con un abrigo de piel mientras cantaba un segmento de "I Like The Way You Move".

Todos cantaron sobre un escenario en forma de "M" gigante que se extendía a lo largo de más de 36 metros en el terreno de juego y que lanzaba cohetes y columnas de fuego.



Ninguno de los artistas hizo referencia a la polémica racial que rodea la final del "Superbowl" y su actuación no tuvo ninguna sorpresa, evitando a la liga de fútbol americano cualquier dolor de cabeza.



PROTOCOLO

Gladys Knight y Chloe x Halle brillan en el Super Bowl Gladys Knight anotó un touchdown con su interpretación del himno nacional en el Super Bowl 53.

Su legendaria voz brilló el domingo cuando alcanzó todas las notas en su actuación previa al partido entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Rams de Los Ángeles en Atlanta.

La actuación de la artista de 74 años estuvo rodeada de controversia pues algunos han boicoteado a la NFL por el trato que se ha dado a Colin Kaepernick, el exquarterback que protestaba contra la injusticia racial arrodillándose durante el Himno Nacional.

Aunque algunos artistas rechazaron participar en el Super Bowl, Knight dijo que esperaba que su interpretación del himno sirviera para unir a la gente. Antes de Knight el dúo R&B conformado por hermanas Chloe x Halle se apoderó del escenario como si fuesen una agrupación femenina veterana cuando fue su momento de interpretar "America the Beautiful".