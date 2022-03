Mariano Rivera: "¿Qué le ha pasado a los Yankees? No tienen un Mariano Rivera"

A propósito de la visita de Mariano Rivera a El Salvador, le preguntamos al ex jugador de los Yankees cuál es la razón por la que actualmente la franquicia más grande del deporte no ha logrado un título de Serie Mundial es más de diez años. El ex cerrador, con el sentido del humor que le caracteriza, mencionó que necesitan otro como él para volver a ser campeones.

"¿Qué le ha pasado a los Yankees? No tienen un Mariano Rivera", dijo el panameño a lo que le siguió las risas de los presentes ante la respuesta del ex bombadero. Pero luego a Mo le salieron los aspectos que él considera que el equipo de Nueva York necesita para volver a lo más alto de las Ligas Mayores.

Comentó que "lastimosamente hemos quedado cortos en áreas. Creo que si el dueño (George Steinbrenner) estuviera se hubieran ganado dos series más. No quiero decir que los que están ahora no están haciendo su trabajo, pero él tenía una pasión totalmente diferente", dijo

"Hace falta ese empuja. Lo que nosotros necesitábamos, él lo conseguía. Si faltaba un pitcher, un short stop... Este señor para mí era muy especial. Así era el Jefe y eso es lo que es diferente hoy en día", concluyó Rivera.

La visita de Mo termina este sábado con una clínica deportiva por la mañana y en la tarde, con el lanzamiento inaugural del juego de las estrellas de la Liga Mayor de Béisbol.