Mariana Salazar: "Ya no tengo cáncer"

Cuatro meses han transcurrido desde que la ciclista Mariana Salazar dio a conocer en sus redes sociales la noticia de que padecía cáncer de mama. Pero, en el inicio de 2023 y justo 126 días después, la máxima figura del downhill salvadoreño confirma que ha superado esta enfermedad y continuará con el proceso de recuperación para volver a competir, si es posible, a mediados de año.

El proceso de recuperación va por buen camino y “Mana” Salazar no descarta participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador que organizará el país del 23 de junio al 8 de julio.

La bicampeona panamericana de downhill también reveló detalles de cómo sobrellevó esta etapa difícil, pero recalca que lo hace para inspirar a otras mujeres a ser fuertes para superar esta y otras adversidades.

La última competencia de Mariana fue en febrero de 2022, en el Open Downhill en Costa Rica, donde se coronó campeona y ahora, tras ganar la carrera más importante de su vida, renovó el anhelo de volver a subirse a su bicicleta y a representar a El Salvador en competencias élite.

Foto cortesía INDES.

Desde que hizo la publicación y anunció que estaba padeciendo de cáncer, ¿cómo se siente y cómo va el proceso de recuperación?

Es normal decir que fue algo bien difícil, fue un gran golpe y no me lo esperaba en lo absoluto. Todo empezó cuando pensé que eran los nervios que habían quedado lastimados después de mis operaciones en el hombro, sentía algo extraño y fui al doctor. Todo fue súper rápido y como en las películas, me hicieron todos los exámenes y no entendí nada hasta que llegó ese día que me dijeron que era cáncer y tres semanas después me operaron.

Tuve que esperar como un mes y me dijeron que lastimosamente si tenía que usar quimioterapia, que es un protocolo de cuatro dosis muy fuertes, cada tres semanas y después continúan como nueve a 12 dosis más pequeñas. Acabo de pasar la tercera dosis, ahora me ven bien, sonriendo con energía, pero pasé dos semanas en cama y yo lo describo como estar en un estado vegetal, siento que me apagan completamente mi pequeña llama y me siento como muerta.

Los primeros días, los síntomas los sentí bastante fuertes, hubo náuseas, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y cansancio como que me cae por mil, entonces, si ha sido bastante difícil, pero creo que mi experiencia y mi carácter me han ayudado muchísimo, porque soy bastante positiva y guardo energía y al tener un poco de energía yo no dudo en salir a hacer bicicleta, aunque dure 20 minutos, y eso me hace mi día y me da gran felicidad. También tengo la suerte de tener buena compañía al lado mío, con buen humor y buena actitud y eso me ayudó muchísimo.

¿En qué etapa fue descubierto el cáncer?

Fue un diagnóstico rápido, era un cáncer pequeño, en estado 1 como lo ponen ellos, y era un cáncer un poco agresivo porque durante la operación hicieron unas pruebas en los ganglios y tenía células cancerosas en uno de los ganglios, eso asustó un poco a los médicos y decidieron hacerme un protocolo con cirugía, quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia que serán durante casi cinco años.

¿Hay esperanza de superar esto por completo?

Va a ser un proceso largo y pesado, pero ahorita ya no tengo cáncer, quitaron todo y la idea de tener un protocolo tan pesado es preventivo para que no haya chance de que vuelva el cáncer. Los médicos lo diagnostican como un cáncer accidental, porque no hay una causa clara y lo han catalogado como un cáncer accidental, hormonal, porque no hay antecedente genético y estoy esperando la respuesta de una prueba genética.

¿Su condición de atleta y su condición de ciclista ha ayudado a que el proceso de recuperación sea más fácil?

Sí, me ha ayudado tanto mental como físicamente, mi cuerpo como atleta es un cuerpo sano, entonces eso ayuda muchísimo a recuperarme mejor y a que las células se regeneren después de las quimioterapias y la chance de recuperación es elevada. Mentalmente estoy acostumbrada a retos y eso me ha ayudado.

Vimos una de sus publicaciones en donde usted ya hace actividad física y ejercicios…

Yo publico mucho las cosas buenas, no me gusta publicar lo malo, pero digamos entre dos dosis, que son tres semanas, hago dos o tres salidas de ejercicios, son de media hora pero trato de hacer todo lo posible de tener esa media hora y disfrutar.

¿La bicicleta no la ha vuelto a montar?

No, solo bicicleta de ruta, pero es como media hora y es como mi calentamiento. Me recomendaron que no exija mucho mi cuerpo porque toda la energía que tenga la necesito para luchar contra el cáncer y los medicamentos que me están poniendo y a mi es lo que más me llena de felicidad, poder hacer actividad física es como mi momento mágico.

Foto cortesía INDES.

¿Cuándo podríamos pensar que usted podría volver a montar una bicicleta en la fase competitiva?

Es bastante difícil responder eso, pero para mí sería a mediados de año, quizá en junio o julio, porque este proceso lo termino a principios de abril y mi cuerpo está bastante frágil, he perdido peso y no es tan fácil recuperar esa fuerza, me va tomar un par de meses para volver hablar de competencia o nivel competitivo. Los Juegos son en junio y podría ser posible pero no sé cómo estaría mi condición física para hablar de resultados. Puedo hablar de participación pero es algo delicado hablar de resultados.

Desde su posición como atleta destacada, como campeona panamericana y como salvadoreña, ¿cuál es su mensaje para las mujeres que están luchando contra una enfermedad o dificultad?

Muchos me han hecho la pregunta que por qué hablo tan fácil de un cáncer de mama y lo primero que digo es que no tengo por qué esconderlo, la gente cuando está enferma o les pasa algo tienden a esconderlo y eso creo que alimenta la enfermedad y no hay que tener pena de estar enfermo o tener algún problema, por el contrario hay que tener una actitud positiva, porque para mi en la vida todo tiene solución, pero hay curas y con una buena actitud todo se logra y la lección de vida que la bici me ha dado es no bajar los brazos nunca y los momentos difíciles hay que aceptarlos pero siempre hay que levantarse.

Siempre hay un nuevo día y todo puede cambiar. A mi me anima pensar en el futuro, hoy quizá esté mal, pero hay días malos y buenos, yo no tengo pena decir que estoy mal, que me siento frágil y triste, pero sé que voy a salir de esto y sé que habrá días más lindos y muero por vivir esos días, tengo esas ansias de disfrutar de la vida. Todos deberían de tener esa motivación de vivir y aprovechar todas las cosas lindas de la vida.

En esta etapa de su vida, ¿de dónde toma fuerza?

Lo que me anima es la gente que me apoya, que tengo alrededor mío pero cuando veo la tristeza en las caras de la gente al verme así es difícil, pero quiero demostrarles que voy a salir de esto y eso me motiva, no quiero que estén tristes por mí, yo quiero mostrarles que es un momento difícil, pero voy a estar mejor y lo más importante es que la vida me motiva, quiero aprovechar de todo, el deporte, la naturaleza, disfrutar con la gente, viajar y comer porque hasta la alimentación ha sido difícil en estos días y quiero disfrutar de la vida.