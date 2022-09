Mariana Salazar: "Me han diagnosticado cáncer de mama"

La ciclista salvadoreña especializada en Downhill, Mariana Salazar, publicó en su cuenta de Instagram que fue diagnosticada con cáncer de mama. La máxima referente de la modalidad dijo sentirse devastada con la noticia.

"Bueno, esto es difícil de publicar... Realmente no tengo las palabras, pero lo intentaré (...) He estado súper cansada y con un dolor extraño desde hace un par de meses. Pensé que era por mi última cirugía + trabajo/entrenamiento, pero luego sentí algo en mi seno, así que fui al médico", menciona Salazar en su publicación.

"Nos hicimos unos exámenes y los resultados no fueron muy buenos, me han diagnosticado cáncer de mama. Estoy bastante devastada, todavía no lo creo", confirmó.

Mariana hace referencia a que ahora está en un nuevo desafío para el cual se está preparando, tal y como lo hace con su bicicleta.

"¡Ahora estoy parada en una nueva puerta de salida, preparándome para una nueva batalla como en mi bicicleta!", concluyó.

Mariana Salazar ha sido campeona Panamericano de Downhill en cinco ocasiones (2014, 2015, 2018, 2021 y 2022).