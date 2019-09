Mariana Salazar: “La temporada fue una montaña rusa”

La ciclista salvadoreña Mariana Salazar ha tenido una temporada intensa. Ganó el tercer lugar en una de las 11 fechas de la Copa del Mundo de ciclismo de montaña, en la modalidad downhill. Sufrió un par de caídas que pasaron factura, pero que, a su juicio, la hicieron más fuerte. Hoy por hoy su sueño es continuar elevando su nivel en el deporte para seguir representando a El Salvador.

¿Cómo evalúa su temporada de este año en los diferentes eventos que participó?

¡La temporada fue una montaña rusa! Altos y bajos, pero muy contenta con el resultado. Tuve mi mejor resultado, tuve caídas y luché para quedar en el top 10 aún con un final de temporada complicado.

¿El tercer lugar logrado en Francia considera que fue lo más destacado?

Sí, fue mi mejor resultado y me sentí muy bien en la bici. Disfruté mucho esa carrera.

Tuvo varias caídas este año, ¿cuántas y qué tan graves fueron?

Fueron varias caídas, pero nada grave. Simplemente resbalones, pero como es contra el reloj (la recuperación), me dejaron fuera del pódium o de poder realizar mejores resultados.

¿Precisamente esos accidentes cree que le pasaron factura en el último tramo de la competencia?

Mi caída durante los entrenos en Canadá fue bastante fuerte. Por suerte salí sin lesiones graves, pero el dolor en las costillas y espalda era muy fuerte que no podía ni sostener la bici con fuerzas, traté de ‘apretar los dientes’ y al menos terminar las dos últimas carreras.

La gente ha estado más pendiente de usted en las competencias que ha tenido, el downhill cada vez gusta más, ¿le satisface eso, puesto que usted es quien ha generado ese interés en el deporte?

Me hace muy feliz saber que la gente se interesa más por este deporte. Es un deporte tan complejo y emocionante.

En el último tramo del año ya solo queda bajar la carga, ¿qué se viene para usted el próximo año?

¡Exacto! Mi cuerpo necesita descanso después de estas dos últimas carreras. Me tomo más o menos 2 semanas y luego empieza el entreno para la próxima temporada.

¿Qué metas se ha trazado para 2020 a nivel deportivo?

Sigo bajo contrato con Dorval Am en 2020. Así que no me aguanto por poner en obra lo que he aprendido de este año, entrenar más fuerte y más inteligente para la próxima temporada. El nivel está muy alto. Entre más me acerque a las cinco mejores (ciclistas)… ese será mi objetivo.