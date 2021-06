Marcelo Arévalo se retiró del Roland Garros por lesión

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo no jugó la fase de octavos de final y tuvo una despedida inesperada en el Roland Garros 2021.

Según publicó Chelo Arévalo una lesión que sufrió en el partido anterior no le permitirá jugar el partido de este domingo.

"Gracias a todos por haber estado pendientes y mandando buenas vibras. Me ha tocado retirarme del torneo @rolandgarros debido a la lesión del partido del viernes", explicó en el breve mensaje el tenista sonsonateco.

Durante el partido entre Marcelo Arévalo y su pareja el neerlandés Matwé Middelkoop contra australianos Alex de Minaur y Matt Reid, el salvadoreño padeció de una molestia en el muslo derecho, por lo que el partido tuvo que ser detenido para darle asistencia.

"Mas tarde les dejaré saber más detalles, así que por el momento un gran abrazo y bendiciones a todos y mil gracias por todos sus mensajes de apoyo", escribió el salvadoreño.

Por la tarde, el INDES confirmó una ruptura del músculo bíceps femoral y ruptura parcial del tendón de la pierna derecha. Por la gravedad de la lesión y según los estudios respectivos en París, Francia, se determinó que Marcelo estará fuera de las canchas aproximadamente por tres meses.

"Nos han dicho que serán entre dos o tres meses de recuperación, pero es un tiempo estándar, porque si hacemos las cosas bien, pongo de mi parte y los fisioterapistas ponen de su parte, podemos estar antes de ese tiempo en las canchas. El objetivo es hacer las cosas bien para volver a las canchas lo antes posible, pero sin tomar ningún riesgo de salud", dijo el tenista.

Arévalo mostró sus dudas sobre su continuidad, pero trató de recuperarse.

“Salí bastante asustado, anduve en vueltas y vueltas en clínicas, haciéndome resonancias magnéticas y ultrasonido. Estoy haciendo todo lo posible por recuperarme, he estado acá (clínica) desde ayer, hoy he estado en el club, descansé, no hice tenis, no practiqué para dedicarme a la recuperación”, contó el tenista desde París, Francia al Instituto Nacional de los Deportes.

En octavos de final, la dupla Arévalo- Middelkoop enfrentaría al indio Rohan Bopanna (37) y el croata Franco Skugor (40).