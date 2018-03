Marcelo Arévalo quedó campeón del dobles en el Challenger de Cary

Marcelo Arévalo jugó hoy la final del dobles en el Challenger de Cary, Estados Unidos, y logró el título de campeón junto al méxicano Miguel Reyes-Varela.



Arévalo y Reyes-Varela derrotaron a la dupla formada por el letón Mikelis Libietis y el estadunidense Dennis Nowikov, con cartones de6-7, 7-6 y 10-6, en un juego que duró 1 hora con 52 minutos.





Marcelo Arevalo and Miguel Angel Rayes-Varela are your 2017 Doubles Champions! pic.twitter.com/PmNT55URNj