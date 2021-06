Marcelo Arévalo no jugará en Wimbledon

Chelo Arévalo no estará presente en el Grand Slam de Wimbledon. El tenista salvadoreño comunicó en su cuenta de Instagram que debido a problemas físicos no podrá disputar el Abierto de Inglaterra, torneo para muchas personas, catalogado como el más importante del circuito ATP en el tenis.

Arévalo no asistirá a Wimbledon por la lesión que arrastra de su isquiotibial derecho. La decisión de no asistir al torneo la tomó con el cuerpo médico, que a pesar de tener una buena recuperación tras la lesión, lo más recomendable es no participar en el certamen para no causar una lesión prolongada, según explicó en el comunicado.

Hay que mencionar que la fecha de inicio de Wimbledon está pautado para este lunes 28 de junio y finalizará el domingo 11 de julio.