Marcelo Arévalo hace historia: ganó el Challenger de Bogotá

El tenista nacional Marcelo Arévalo llegó a lo más alto este fin de semana en el torneo ATP Challenger en Bogotá, capital de Colombia, en donde se encumbró en la categoría individual y en dobles.

Gracias a su victoria, la mejor raqueta de El Salvador tendrá un ascenso importante en la clasificación de la Asociación de Tenis Profesional (ATP), en donde se ubicará como número 219 mundial, luego de añadir 80 puntos a su registro.

Arévalo ganó la distinción máxima de este Challenger el domingo, al vencer al local Daniel Galán en la final de singles con parciales de 7-5 y 6-4, concluyendo el juego con un saque firme que le dio mayor ventaja en el segundo set, en el que su oponente se vio más doblegado, sobre todo cuando le quebraron el saque en el tercer juego.

Así ganó el encuentro:

History for El Salvador! @CheloArevaloATP becomes the first from to claim an #ATPChallenger title, prevailing @Tenisgrandsport in Bogota. pic.twitter.com/1KGrFHbayJ