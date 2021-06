Marcelo Arévalo es duda para competir en el Roland Garros

La participación de Marcelo Arévalo en los octavos de final del torneo de dobles de Roland Garros está en duda luego que las molestias musculares que el tenista salvadoreño tuvo tras su participación en la segunda ronda del Grand Slam el viernes 4 de junio persistan este sábado 5.

Marcelo Arévalo y su pareja el neerlandés Matwé Middelkoop clasificaron a los octavos de final al vencer a los australianos Alex de Minaur y Matt Reidaa en la segunda ronda del Grand Slam. Foto cortesía INDES

Durante el partido entre Marcelo Arévalo y su pareja el neerlandés Matwé Middelkoop contra australianos Alex de Minaur y Matt Reid, el salvadoreño padeció de una molestia en el muslo derecho, por lo que el partido tuvo que ser detenido para darle asistencia.

Arévalo mostró sus dudas sobre su continuidad. Aseguró que desde el percance no ha practicado tenis y que por el momento se enfoca en su recuperación.

“Salí bastante asustado, anduve en vueltas y vueltas en clínicas, haciéndome resonancias magnéticas y ultrasonido. Estoy haciendo todo lo posible por recuperarme, he estado acá (clínica) desde ayer, hoy he estado en el club, descansé, no hice tenis, no practiqué para dedicarme a la recuperación”, contó el tenista desde París, Francia al Instituto Nacional de los Deportes.

CUENTA REGRESIVA

El partido por la fase de octavos de final entre la dupla Arévalo- Middelkoop ante el indio Rohan Bopanna (37) y el croata Franco Skugor (40) está programado para el domingo 6 de junio.

Al respecto, "Chelo" se mantiene positivo de poder estar el domingo compitiendo. Explicó que todo dependerá de cómo amanezca el día del encuentro.

“Estoy con los mejores fisioterapeutas, los mejores doctores que tenemos al alcance. He estado haciendo todo lo posible, ya que el objetivo es entrar a la cancha mañana primero Dios. Eso sí, dependerá de cómo amanezca mañana, pero estoy haciendo hasta lo imposible por seguir compitiendo”, concluyó.