Marcelo Arévalo es 39º y logra su mejor ranking ATP en dobles

El sonsonateco Marcelo Arévalo ocupa la casilla número 39 en la modalidad dobles del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y escaló ocho peldaños, según la última actualización del listado mundial.

La casilla 39 es hasta ahora su mejor posición en toda su carrera como jugador profesional.

"Me siento muy contento y es un logro más en mi carrera. Es un pasito importante porque se da justo después de una lesión difícil para mí que me hizo perderme dos torneos Grand Slam y eso me pegó duro porque se prepara para esos torneos y desde chico uno quiere llegar al nivel más alto", comentó Chelo Arévalo.

La mejor posición de Arévalo era el número 42 el cual ocupó en junio del presente año.

"Ahora nos juntamos con una alegría grande de poder estar celebrando nuestro mejor ranking de mi carrera hasta este momento y esto me da mucha motivación y me sigue ayudando a creer que cosas más grandes pueden venir, si seguimos trabajando de la manera que lo estamos haciendo. Estos pasitos lo motivan a uno para seguir acercándose cada vez al objetivo que uno tiene, que al final, primero Dios, es estar entre los mejores 10 jugadores del planeta", recalcó.

Marcelo Arévalo compitió la semana pasada en el Masters de Cincinnati donde llegó hasta semifinales en dupla con el italiano Fabio Fognini y este miércoles disputa los cuartos de final del Winston-Salem Open con el neerlandés Matwé Middelkoop.