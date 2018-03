Marcelo Arévalo, eliminado en la qualy de Wimbledon

Marcelo Arévalo no pudo hacer valer los pronósticos y cayó frente al británico Jay Clarke con parciales de 6-3 y 6-4. A pesar que el salvadoreño llegaba con buenas sensaciones a la cancha 15 de Wimbledon, por delante tuvo a un rival que lo superó durante el encuentro correspondiente a la primera ronda del qualy de Wimbledon.el salvadoreño Marcelo Arévalo tuvo problemas en su partido frente a la promesa del tenis británico, Jay Clarke, en un encuentro que duró una hora con once minutos y que fue para el europeo en dos sets con parciales de 6-3 y 6-4.Marcelo Arévalo sabía que tenía por delante a un jugador que, pese a sus 18 años de edad y estar en la posición 396 del ránking mundial, ha tenido un amplio recorrido en el tenis en los últimos meses. Incluso, Clarke ha entrenado con el equipo británico de Copa Davis y también con el número uno del ránking mundial del ATP, Andy Murray.En el partido de esta mañana, Clarke lució más suelto y dominó a placer desde el primer set. A pesar de los intentos de Arévalo por sacar a relucir su mejor juego, poco pudo hacer frente al ritmo del británico, que luego de vencer en el primer set por 6-3, no tuvo problemas para sostener el encuentro a su favor y sellar en el segundo set con parcial de 6-4.