Marcelo Arévalo: “Tenemos buen nivel para el US Open”

Luego de ocho semanas ausente de la pista, el tenista salvadoreño Marcelo Arévalo regresó con más fuerza al circuito profesional. Motivado por superar la lesión, Chelo confía en cerrar la última etapa del año con buenos resultados, mismos que le han permitido mejorar exponencialmente su posición en el ranking de la ATP (36, actualizado hoy), luego de ganar el título de dobles en el Open Winston Salem junto a su compañero, el neerlandés Matwe Middelkoop.

En la recta final del año y con el US Open como próximo objetivo, que arranca hoy, Arévalo está satisfecho por un 2021 lleno de retos que ha superado, a su juicio, muy bien.

PODES LEER: Marcelo Arévalo mejoró otra vez su mejor ranking ATP en dobles

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo (izq) levanta el trofeo que lo acredita como campeón del Abierto de Winstons Salem junto a su compañero de formula, el neerlandés Matwe Middelkoop. Foto:

winstonsalemopen



¿Cómo fue la experiencia de jugar con Fabio Fognini en el Masters de Cincinatti, al que llegaron a semis?

La verdad es que fue una gran experiencia, fue muy divertido, todos sabemos que Fabio es un gran jugador, talentoso, divertido, especial en la cancha. Nos la pasamos bien esa semana. Yo ya lo conocía a él, éramos amigos, pero esa semana lo conocí mejor. Nos gustó jugar juntos y quedaron las puertas abiertas para hacer pareja de nuevo en un futuro torneo.

¿Cómo están los ánimos para el inicio del US Open?

Me siento bien. Las últimas tres o cuatro semanas hemos venido compitiendo a buen nivel, hemos tenido buenos resultados y eso lo deja a uno en una buena posición para llegar al último Grand Slam del año con bastantes partidos jugados, varios de esos ganados. Eso da la confianza para afrontar las competencias grandes que se vienen en nuestra carrera deportiva.

¿Se imaginaba llegar tan lejos en su carrera profesional?

Difícilmente… Le mentiría al decirle que sí. Cuando empecé a jugar tenis profesional yo sí tenía claro que quería estar entre los mejores jugadores del mundo, pero es un riesgo porque uno no sabe si lo va a lograr o no, nada más el tiempo y la dedicación lo dicen. Gracias a Dios he logrado muchas cosas importantes en mi carrera, todo esto gracias al esfuerzo, dedicación, al trabajo duro y a las personas que he tenido conmigo en mi equipo profesional… Ahora que ya estamos acá nos la creemos y queremos seguir subiendo más.

Estuvo lesionado y de baja por ocho semanas. Se decía que estaría fuera tres meses, pero regresó antes. ¿Cómo ha sido este proceso para retomar la actividad?

La lesión se da en un momento inoportuno. Nos puso muy tristes porque nos perdimos Roland Garros y Wimbledon, dos Grand Slams de los cuatro que se juegan en el año, pero gracias a Dios trabajamos fuerte después de la lesión y le puedo decir que me siento bien, no he sentido ningún síntoma, dolor o alguna molestia.

¿Es este el punto más alto de su carrera profesional?

Este es el punto más alto de mi carrera en este momento. Mi objetivo es más alto todavía. Hay que tratar de ser inteligentes de ahora en adelante, en saber escoger los torneos para jugar y saber cuándo escuchar al cuerpo y tomar un descanso. Con el equipo que tengo podemos seguir subiendo más en el ranking mundial.

¿Cómo ha sido este año en el tenis aún con el Covid-19 presente?

Gracias a Dios el tenis se ha venido desarrollando casi a calendario normal, ha habido ciertas competencias que se han cancelado por la pandemia. Obviamente los jugadores hemos sufrido en la parte de los premios económicos, como todas las personas en otros rubros, el tenis no ha sido la excepción. Sin embargo, gracias a Dios seguimos jugando torneos.