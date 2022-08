Marcelo Arévalo: "¿Por qué no llegar al número uno?"

Segunda emisión de la semana del Güiri al Aire y en la mesa, los panelistas Cristian Villalta, Óscar Guerra y Orestes Membreño desarrollaron dos temas importantes referente al mundo deportivo internacional.

De entrada, los anfitriones charlaron hasta Cincinnati, Ohio, con el tenista nacional, Marcelo Arévalo, actualmente rankeado número dos en dobles y quien junto a su compañero de fórmula, el neerlandés Jean-Julien Rojer, participan en un torneo internacional en dicha ciudad estadounidense.

“Estamos en el Máster 1000, previo al US Open que se celebrará pronto. Por ahora estamos en el puesto dos del ránking por equipos y el objetivo es porqué no llegar al número uno, faltan torneos que reparten puntos como este torneo y el US Open, que si logramos en ambos buenos resultados podemos terminar en la cima al final del año”, resaltó el atleta de origen sonsonateco.

Chelo Arévalo dijo además que “en este momento estamos en posición buena para entrar al Máster en Turín, donde estarán los mejores ocho parejas del mundo, estamos jugando más del medio año y podríamos llegar bien si terminamos tercero o cuarto en el US Open, el último gran torneo que falta del año.”

Chelo Arévalo admitió que “con Jean-Julien (Rojer) es con la persona que he jugado dobles con mayor edad en mi carrera, pero me ha enseñado mucho, me ha brindado seguridad en momentos en que mi juego me ha exigido más”, comentó.



TEMA PREMUNDIAL

Los panelistas hablaron también con el colega argentino, Gustavo Berlingieri, miembro de T y C Sports, para conocer a fondo lo que ha provocado en Argentina y el mundo del fútbol la notificación de FIFA de no celebrar el juego eliminatorio pendiente de la CONMEBOL reprogramado para el próximo 22 de septiembre entre el local Brasil y Argentina, juego suspendido a los cinco minutos de juego el pasado 5 de septiembre del 2021 por motivos puramente extradeportivos en la cancha.

“Qué se hace con cinco minutos de juego, es increíble ese fallo donde solo se juega ese tiempo, se suspende y las sanciones de los cuatro jugadores argentinos por entrar ilegalmente a Brasil y esto termina con un fallo e intervención del TAS”, afirmó Gustavo quien dijo que “hasta no ver el documento, seguimos sin saber si el juego fue suspendido o no, pero por ahora, en teoría, ese partido fue cancelado”, comentó.

Berlingieri aseveró además que Argentina no sabe si volverá a jugar en casa antes del Mundial en Catar. “No sabemos si en septiembre se jugará en casa. Había opciones, uno que si ese juego ante Brasil se hacía, se buscaría traer a una selección europea que no fuera al Mundial para jugarlo.