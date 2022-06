Marcelo Arévalo: “Pelear por un título ha sido un sueño”

Marcelo Arévalo logró clasificar a la final del Roland Garros en la categoría de Dobles Masculino, junto con su compañero, el neerlandés Jean-Julien Rojer.

La dupla Arévalo-Rojer venció venció al neerlandés Matwe Middelkoop y al indio Rohan Bopanna, con un marcador de 4-6,6-3 y 7-6 (8).

Esta es la primera vez que un centroamericano llega a esa instancia en esta categoría en un Grand Slam.

Al haber hecho esta hazaña histórica, Arévalo compartió con los panelistas del Güiri Güiri al Aire, mediante un enlace telefónico, sobre sus impresiones al ganar las semifinales.

"Muchísimas emociones positivas, durante el partido tuvimos momentos difíciles, estábamos en algún momento contra las cuerdas pero le dimos vuelta a la situación e hicimos la remontada", expresó.

#GuiriAire | @CheloArevaloATP: "Desde que jugué acá (#RolandGarros) primera vez en 2016 lo veía como un sueño. La misma naturaleza de uno da que quiera cada vez más. Pelear por un título ha sido un sueño. En el 2016 fue mi primera participación en un Grand Slam". — EL GRÁFICO (@elgraficionado) June 2, 2022

El partido fue bastante parejo, ya que el sonsonateco se midió ante Matwe Middelkoop, su ex compañero. En el partido, Arévalo y Rojer tuvieron que remontar el marcador para llevarse la victoria.

"Uno trata de ir trabajando punto a punto porque no hay nada seguro. El partido no se acaba hasta que se termine el último punto, y eso tenemos claro con mi compañero (Rojer), no nos damos por vencidos", reconoció.

En la final se medirán ante el croata Ivan Dodig, número 26 del ránking de la ATP, y el estadounidense Austin Krajicek, número 34 de la ATP. Esta dupla logró clasificar a la final este jueves al derrotar al tenista español Marcel Granollers y al argentino Horacio Zeballos, en un partido apretado que acabó con un marcador de 4-6, 7(7)-6(1) y 7-5.

"Ellos (sus rivales) ya vienen jugando un tiempo juntos, vamos a analizar sus partidos, tratar de ver los puntos en los que podemos sacar alguna ventaja. De lo poco que vi hoy sabemos que va a ser un partido difícil. Es una final de Grand Slam", indicó.

Arévalo aseguró que siempre soñó con disputar un Grand Slam, y cuando lo logró fue en 2016, precisamente un Roland Garros. Ahora que está a las puertas de una final de este Abierto, se encuentra muy feliz.

"Desde que jugué acá por primera vez en 2016 lo veía como un sueño. La misma naturaleza de uno da que quiera cada vez más. Pelear por un título ha sido un sueño. En el 2016 fue mi primera participación en un Grand Slam", declaró.

El tenista comentó que este viernes lo utilizará para entrenar y hacer recuperación, para prepararse bien para la final que se disputará este sábado a las 7:00 de la mañana, hora salvadoreña.

"Estoy agotado no solo por el partido, sino por el estrés que se vive. El partido empieza cinco horas antes para nosotros. Mañana (viernes) será un día de entrenamiento, hacer recuperación y estar listo para el sábado. Vamos a salir el sábado con hambre, a seguir luchando", manifestó.