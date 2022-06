Marcelo Arévalo: “Los sacrificios te dan fuerza”

De viajar más de 20 horas en bus para llegar a los torneos centroamericanos, a conseguir uno de los trofeos más anhelados por todos los tenistas si no por decir el más codiciado como el Abierto de Francia.

Así ha sido el camino de Marcelo Arévalo quien este 4 de junio de 2022 hizo historia no solo para el tenis salvadoreño sino también para el deporte de todo un país.

El originario de Sonsonate ya había conseguido una marca histórica al llegar a la final del Roland Garros en dobles masculino y convertirse en el primer centroamericano en alcanzar ese hito. A pesar de la emoción de llegar al fin de semana más importante del Abierto de Australia, el cuscatleco no cesó en sus ganas de triunfar y junto con su compañero neerlandés Jean Julier Rojer culminaron un partido épico en la capital más hermosa del mundo.

“Los sacrificios te dan fuerza, así como ver que las cosas no llegan tan fácil y que hay que trabajar para conseguirlas”, comentó Chelo

Hace un año lo intentó en dobles mixtos del US Open y estuvo cerca de quedar entre los libros más sobresalientes del deporte salvadoreño pero cayó en la final junto con su compañera mexicana Giuliana Olmos.

A pesar de que el sueño no se cumplió en Estados Unidos, Arévalo no bajó los brazos y siguió compitiendo al más alto nivel para pelear nuevamente por un título de Grand Slam.

Ese sueño nació a los seis años en Sonsonate, a poco más de una hora en coche de la capital de El Salvador. Allí, en el club al que sus papás (Rafael y Sofía) y sus hermanos (Erika y Rafael) acudían todos los domingos, Marcelo estrenó su primera raqueta: una Head radical amarilla como la de su ídolo Andre Agassi. Aunque las batallas del tenista de Las Vegas ante Pete Sampras en los noventas lo inspiraban, ‘Chelo’ siempre quiso seguir los pasos de su hermano Rafael, cuatro años mayor.

Mientras crecía se dio cuenta de que si quería emularlo (llegó a ser el No. 374 del mundo en 2008), debía salir del país para jugar torneos, y la comodidad no era una prioridad. “No fui privilegiado, pero tampoco me puedo quejar. Siempre tuve el apoyo de mi familia, que es lo más importante. Eso te da mucha seguridad. No éramos una familia donde el dinero sobraba, pero mis papás siempre hicieron el esfuerzo para enviarme a los torneos. Obviamente, tocaba hacer sacrificios cuando uno viajaba”.

Poco a poco Chelo fue convirtiéndose en una gran promesa en Junior y pasó a la modalidad de mayores dónde como la gran mayoría de los chicos optó por jugar singles. Lastimosamente una lesión en la espalda hace tres años hizo que las aventuras a nivel individual culminaran para el sonsonateco y empezara a buscar pareja. Increíblemente, el rendimiento y los resultados mejoraron para Arévalo al competir en equipo ya sea en dobles masculinos o dobles mixtos.

A partir de ahí solo fue ascenso para Marcelo quien rubricó su momento con su primer campeonato de Grand Slamen Roland Garros en lo que para varios es el torneo más importante de tenis junto con Wimbledon.

“Mi caso ha sido más trabajado, viniendo de abajo, luchando cada semana. Por el camino afronté momentos difíciles. Las cosas se fueron dando poco a poco y siempre creí que sí podía lograrlo”, expresó el tenista