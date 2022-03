Marcelo Arévalo: “El partido de dobles será clave ante Zimbabue”

El Salvador logró empatar a uno en la Copa Davis contra Zimbabue gracias a una victoria de Marcelo Arévalo.

El sonsonateco se sobrepuso en el último set a Mehluli Don Ayanda Sibanda para ganar 2 a 1 y mantener las esperanzas de quedarse en el grupo 2 del torneo.

Arévalo estuvo unos minutos hablando con los panelistas de “El Guiri Guiri Al Aire” para comentar sobre la victoria del último juego y lo que se viene para el equipo nacional en la Copa Davis.

“Gracias a Dios pudimos empatar la serie y estamos en una buena posición para que mañana podamos darle con todo en el doble. El partido de dobles será clave para que después me enfrente con el principal de ellos y lograr la victoria”, comentó Chelo.

Hay que mencionar que, pese a que El Salvador logró la victoria, el cuadro zimbabuense es favorito en el papel para llevarse la serie ante los cuscatlecos. Sobre esto, Marcelo mencionó lo siguiente: “En papel se puede decir que el equipo de ellos es favorito ya que tienen a los cuatro tenistas ranqueados”.

A lo largo del programa, el deportista nacional habló sobre las condiciones en el país africano y los retos que implica la estancia al otro lado del mundo.

"Zimbabue es un país con recursos limitados. Hemos tenido cuidado con la comida y comemos lo básico ya que no hay mucha variedad. Yo tengo una dieta de no comer proteína de animal y he estado con puros vegetales", detalló Marcelo.

Hay que mencionar que, en el último juego ante los africanos, el encuentro se vio afectado por el tema del clima y se tuvo que suspender por algunos minutos debido a una fuerte lluvia.

"A lo largo del partido estuvo nublado y poco a poco comenzó a llover a tal punto que tuvieron que suspender momentáneamente el encuentro y luego había mucha humedad", explicó el representante de El Salvador.

Ya sobre el final se le preguntó a Chelo sobre su estado físico y como se encuentra para el juego de este sábado. A pesar de haber tenido un partido demandante en lo físico, Arévalo comunicó lo siguiente sobre el tercer encuentro de la serie: "No me siento fresco después del último partido pero me encuentro capaz para darlo todo mañana".