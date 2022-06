Marcelo Arévalo: "Ahora mi sueño es ser un atleta olímpico"

Luego de llorar, sonreír y agradecer por todas las felicitaciones recibidas, Marcelo Arévalo habló unos minutos para la redacción de El Gráfico sobre el momento actual que vive en el tenis.

"Estoy muy contento por todo lo que ha pasado en estos días. Esto es un logro del país en general y siempre ha sido mi objetivo cada vez que salgo a la cancha llevar al país a lo más alto", comentó Arévalo.

Además, "Chelo" consideró que es el mejor tenista salvadoreño y de Centroamérica, aunque a él no le gusta autodenominarse de esa forma.

"Realmente no me gusta alabarme a mí mismo, pero creo que por lo que hemos logrado sí soy el mejor tenista en estos momentos del país y de la región. La verdad que eso lo único que me hace sentir es mucha motivación, orgullo y ganas de seguir haciendo más cosas por mi bandera", mencionó.

Arévalo está rozando la cima del mundo a nivel profesional del tenis, pero uno de sus más grandes sueños es representar al país en unos Juegos Olímpicos.

"Tengo pendiente la participación en los Juegos Olímpicos. Hay una regla que si tú estás dentro de los 10 mejores del mundo puedes decidir con quién jugar, pero tendría que estar entre los 10 mejores del mundo en ese año. Para París 2024 todavía quedan dos años", dijo el sonsonateco.

Arévalo además comentó que, "de no llegar a estar dentro del ranking para el año Olímpico, se puede solicitar un wildcard a la organización y ver si se nos puede otorgar esa invitación".