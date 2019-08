Marcelo Acosta, séptimo en la final de 400 metros libres de Lima 2019

El nadador cuscatleco Marcelo Acosta no consiguió subirse al podio este martes por la noche en la final A de los 400 metros libres de Juegos Panamericanos Lima 2019, pues finalizó en la séptima posición con tiempo de 3:54:20 minutos, incluso fue mejor su tiempo de clasificación por la mañana de 3:52:17.

Desde que comenzó la prueba, en el Centro Acuático de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), Marcelo se mantuvo con el grupo al mismo nivel en los primeros 200 metros, pero después fue cediendo terreno y se mantuvo entre el quinto y séptimo puesto en la prueba.

“Definitivamente, pude haberlo hecho mejor, creo que me dio un chance al inicio en el primer 200, me sentía bien, pero de alguna manera siento que debo mejorar una parte de mi carrera en el cierre, los segundos 200”, dijo Marcelo en zona mixta.

El salvadoreño fue muy crítico de su desempeño. “Ya en este nivel (los tiempos) no están bien, ya que hice 3:52 en la mañana y eso que me cuesta todavía despertarme y nadar rápido en la mañana y hoy 3:54… definitivamente soy mejor que esto”, añadió el salvadoreño.

Y es que en el mismo heat clasificatorio de Marcelo estaba Andrew Abruzzo, de Estados Unidos, que entró a la final con tiempo de 3:49:46 y ganó la medalla de oro con 3:48:41, una mejora significativa que lo mantuvo siempre al frente del grupo.

Este miércoles, Marcelo competirá en los 200 metros libres y aunque no es su especialidad, como el 1,500 –en el que competirá hasta el sábado- tiene buenas expectativas de pasar a la final. Fue precisamente en esta prueba que el salvadoreño clasificó hace cuatro años a la final B en los Panamericanos en Toronto.

“Aquí la meta es, en la mañana, darle durísimo, meterse en esa final A… no planeo pelear por una medalla, pero vamos a ver”, aseguró Acosta.

Y es que Marcelo dijo que no estaba concentrado en estar en el medallero, sino más bien en mejorar en comparación a su participación en los Juegos Olímpicos en Río en 2016, lugar en el que, según recordó, hizo su mejor tiempo.

“Sé que soy mejor que hace tres años, pero definitivamente tengo que hacerlo (competencia) de una manera diferente”, expresó.

SIEMPRE POSITIVO

Pese a que el nivel es duro, Marcelo no perdió la esperanza de meterse en la pelea por una medalla. “Si estás en un carril, todos tenemos un chance. Esta vez no se dio lamentablemente, simplemente quería ser mejor que en la mañana, no pasó, pero ni modo, ya pasó y ahora a concentrarme en la prueba de los 200 libres”.

Además de los 200 libres y los 1,500, Marcelo también nadará los 800 libres el jueves. Las expectativas del salvadoreño se mantienen altas.

Por otro lado, en la final B (donde no se disputan medallas) de los 100 metros pecho, la salvadoreña Elisa Funes acabó en la séptima posición con 1:14:67.

