Marcelo Acosta con nueva marca en Mundial de Natación

Esta mañana en la tercera sesión de natación de los Mundiales de Budapest, el salvadoreño Marcelo Acosta dio la campanada no sólo por El Salvador; sino por toda Latinoamerica, al ganar su heat eliminatorio en los 800 metros libres.El INDES informó a través de su cuenta oficial en Twitter sobre la gesta del tritón cuscatleco y, en la web oficial de la competencia: fina.org, se confirma.De acuerdo a las información, Acosta, con un tiempo de 7:55.70 minutos obtuvo el primer lugar en su competencia y es el único de habla hispana entre los primeros 21 de un total de 31 competidores. Acosta se ubica 14 y el siguiente de los latinos en la lista es Ricardo Vargas, en el puesto 22.“Es excelente, Marcelo hizo su mejor tiempo en esta prueba, y otra, una vez más historia, felicidades”, dijo Mauricio Acosta, presidente de la Federación Salvadoreña de Natación.No obstante la marca, Acosta no participará en la final de la categoría en la que solo compiten los primeros ocho. Mauricio Acosta dejó de lado la lucha por la medalla y afirmó lo siguiente:“Marcelo aunque ganó su heat y mejoró su marca personal no entra a la final. No obstante, lo histórico es que jamás en la historia de la natacion salvadoreña en un Mundial de Natación, se había logrado lo anterior en 800 metros libre”, completó.