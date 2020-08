Luka Doncic se lesiona y es duda para el próximo partido de los Mavs

Los Mavericks de Dallas informaron que el escolta estrella esloveno Luka Doncic se someterá este sábado a una resonancia magnética para conocer el alcance de la torcedura de tobillo izquierdo que sufrió la pasada noche durante el partido de playoffs ante Los Ángeles Clippers, que perdieron por 122-130.



Mientras el equipo tejano considera que tendrán que esperar a conocer los resultados de la resonancia, de cara a valorar la condición de Doncic, el exjugador del Real Madrid, en sus primeras declaraciones tras el partido, dijo sentirse "optimista" y espera que el esguince no sea grave.



Doncic se lesionó en una acción defensiva a Kawhi Leonard en una penetración hacia la canasta con 3:58 minutos por jugarse del tercer cuarto.



"No es tan malo", comentó Doncic, quien se perdió 11 partidos esta temporada debido a dos torceduras en el tobillo derecho. "Honestamente, tuve suerte, es mi tobillo izquierdo. No es mi tobillo derecho".



El entrenador de los Mavericks, Rick Carlisle, recordó que el equipo cuenta con todo tipo de tratamiento que pueda ayudar a la recuperación de Doncic, aunque el hecho que el partido se juegue el domingo temprano no les ayuda.



"El partido es el domingo temprano, lo que no ayuda, pero ya veremos. Tenemos todas las modalidades de tratamiento avanzadas que puedan existir, como todos los equipos aquí. Veremos cómo responde esto en las próximas 36 horas", señaló.



A pesar de su lesión, Doncic se convirtió en el tercer jugador más joven en la historia de la NBA en registrar un triple-doble (13 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias) en un partido de playoffs, sólo logrado anteriormente por el legendario Magic Johnson y el alero LeBron James.



Doncic promedió 35,0 puntos; 7,5 rebotes y 8,.0 asistencias, mientras que los Mavericks y los Clippers se repartieron los primeros dos partidos de la serie.



Carlisle también se defendió y dijo que Doncic no agravó el esguince al jugar unos minutos para comenzar el último cuarto.



Después de evaluar a Doncic y volver a vendarse el tobillo, el director de salud y rendimiento de jugadores de Dallas, Casey Smith, le informó a Carlisle que Doncic quería regresar al partido, pero rápidamente se hizo evidente que la movilidad de Doncic era limitada.



Doncic hizo señas a los técnicos del equipo de Dallas que necesitaba salir del campo.



"Solo quería entrar", comentó Doncic, que antes de la lesión no había tenido la mejor inspiración encestadora con solo cuatro canastas de 14 intentos.



Doncic justificó su vuelta debido a que el equipo había mejorado y recortado la desventaja en el marcador.



"Todavía teníamos la oportunidad de ganar y quería ayudar a mis compañeros. Obviamente, todavía podía correr un poco, pero no podía empujar mi pierna izquierda, así que era mejor salir y dejar que alguien más jugara", explicó Doncic.