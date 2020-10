Lowe conecta par de jonrones y los Rays empatan la Serie Mundial

El segunda base Brandon Lowe conectó par de jonrones y terminó con tres carreras remolcadas, el antesalista Joey Wendle también impulsó tres anotaciones y los Rays de Tampa Bay vencieron 6-4 a los Dodgers de Los Ángeles e igualaron la Serie Mundial.



La victoria de los Rays pone la serie del Clásico de Otoño que se juega al mejor de siete con números iguales de 1-1.



El ataque con la batería lo representó Lowe (2), que sacó la pelota del campo en dos ocasiones.



Lowe desapareció la pelota en el primer episodio contra la serpentina del abridor Tony Gonsolin, sin corredores por delante.



El intermediarista viajó nuevamente a la caja de bateo en el quinto episodio, enfrentó al relevo Dustin May, cuarto de siete lanzadores de los Dodgers, y le conectó cuadrangular con un corredor por delante.



El jardinero dominicano Manuel Margot tuvo tres oportunidades con el tolete y conectó en dos ocasiones y llegó una vez a la timbradora.



En el cuarto episodio, Wendle conectó doble a lo profundo entre los jardines derecho y central, empujando a Margot a la registradora con la tercera carrera de os Rays.



El guardabosques cubano Randy Arozarena pegó sólo una vez en tres viajes a la caja de bateo.



Sobre la lomita el ganador fue el relevo Nick Anderson (1-0) en una entrada y un tercio, aceptando jonrón y carrera y ponchando a dos bateadores.



El cerrador dominicano Diego Castillo (1) lanzó un tercio de episodio y se apuntó el rescate, al ponchar a un bateador.



Castillo se encargó de sacar el último out del juego al lanzarle a sólo un bateador, a quien controló con tres envíos, los tres dirigidos a la zona del strike.



Por los Dodgers, el ataque se compuso de tres jonrones, iniciando con el guardabosques Chris Taylor (1), que pegó de cuatro esquinas en el quinto episodio con un corredor en el camino contra los lanzamientos del abridor Blake Snell.



El receptor Will Smith (1) pegó batazo de cuatro esquinas en el sexto episodio al cazar la serpentina de Anderson, solitario.



Mientras que el receptor Corey Seager (1) también se voló la barda en la octava entrada, solo, en castigo al trabajo del relevo Peter Fairbanks.



El segunda base puertorriqueño Enrique Hernández viajó una vez a la caja de bateo y anotó una carrera.



En la quinta entrada, con el cuadrangular de Taylor, Hernández, que estaba en el camino, pudo llegar a la timbradora, con la segunda anotación de los Dodgers.



La derrota la cargó Gonsolin (0-1), que sólo resistió una entrada y un tercio, con castigo de un jonrón y una carrera, dio una base y retiró a uno.



La serie se reanudará el viernes con el tercer juego de la serie. Los Rays llevarán a la lomita a Charlie Morton, mientras que los Dodgers subirán como su abridor a Walker Buehler.