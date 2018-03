Los mejores espectáculos del mediotiempo en la historia del Superbowl

SAN SALVADOR. A pocas horas para el arranque del Superbowl 51, vale la pena destacar que uno de los momentos más esperados es el show del medio tiempo, que desde 1993 ha traído música y a los más importantes artistas del momento.Acá hacemos un recuento de algunos de los mejores espectáculos del fútbol americano.Michael Jackson (1993) Fue el primero en mostrar un show en el Superbowl. Conocido como uno de los artistas con los mejores espectáculos en vivo, la decisión de llevar a "Jacko" sin duda revolucionó el deporte.Madonna (2012) En el Super Bowl XLVI, Madonna fue la encargada de poner la música y la acompañaron otros artistas de peso como LMFAO, Nicki Minaj y Cee Lo Green.The Rolling Stones (2006) Quizás como un homenaje a toda una carrera llena de éxitos, el 2006 fue el momento para que los británicos de The Rolling Stones volvieran a tener 15 minutos para detener al mundo con este increíble espectáculo.Janet Jackson y Justin Timberlake (2004) Uno de los que más polémica causó debido a un incidente con el vestuario de Janet Jackson que dejó su pecho al descubierto. Algunos dicen que fue preparado, otros que no. Lo cierto es que generó debate en aquel año por tratarse de un evento familiar televisado.Beyonce (2013) Beyonce no podía faltar. Su espectáculo en el Super Bowl de 2013 todavía es comentado como uno de los mejores que han pasado por una cancha de fútbol americano.