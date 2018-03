Los mejores anuncios publicitarios que se verán en el Super Bowl

HOUSTON. ElSuper Bowl no sólo es el máximo evento deportivo de los Estados Unidos, sino también uno de los mayores espectáculos publicitarios que se pueden ver en el mundo entero.Un anuncio de televisión de 30 segundos en el entretiempo cuesta en promedio unos cinco millones de dólares (4,6 millones de euros). Algunas marcas, sin embargo, no se hicieron esperar y optaron por dar a conocer ya su comercial o algunos de sus fragmentos.A continuación, una selección de las publicidades más destacadas:- Wix.com. La empresa que ofrece servicios para desarrollar sitios web apostó a la acción y contrató para eso a la estrella de Hollywood Jason Statham. Junto a Gal Gadot, se encargan de destruir un restaurante. Pero no son todas malas noticias para el dueño: al menos cuenta con un buen sitio web para avanzar con un nuevo emprendimiento.- Budweiser: La publicidad muestra el duro viaje a Norteamérica del alemán Adolphus Busch, fundador de la empresa cervecera Anheuser-Busch. El comercial causó furor en Internet y es considerado una crítica a la política migratoria del presidente Donald Trump.- Intel: El máximo astro de los New England Patriots, Tom Brady, muestra al mundo cómo las actividades rutinarias, desde levantarse de la cama hasta lavarse los dientes, pueden causar risas y problemas inesperados.- Mercedes-Benz: La automotriz alemana no se quiso quedar afuera del espectáculo. Un rockero, un motociclista y un conductor dan forma a un slogan ligeramente distinto al habitual.- Snickers: ¿Qué tienen en común un chocolate, un caballo y un casting? Mucho no quisieron dar a conocer los responsables de Snickers. Pero en cuatro videos dan un pequeño adelanto. Actor invitado: Adam Driver.- Skittles: Un fanático de Skittles lanza los dulces hacia una ventana en la que se encuentra una joven dama. Sin embargo, terminan cayendo en la boca del padre, la madre y otros personajes inesperados. Se trata del "Candy Bowl".