Los atletas salvadoreños Daniela Aragón y Sebastián Vidal competirán NCAA División 1 

La atleta especialista en 800 metros Daniela Aragón y el corredor de 400 metros planos Sebastián Vidal comenzarán el 2021 como nuevos integrantes del equipo de atletismo de la universidad de Arlington Texas. Los atletas salvadoreños ganaron una beca con la universidad tejana, la cual compite en la conferencia de división número uno de la NCAA.

“Me alegro mucho estar en ese nivel, ya que es un nivel muy alto. Ahí compiten personas que han ido a mundiales, algunos están en proceso a clasificar a olimpiadas. Me siento contenta de poder competir con ese nivel de atletas “, aseguró Daniela Aragón.

“Estar en la división donde compiten los mejores atletas de NCAA es un sueño, estar entre los mejores, entrenar y competir con los mejores. Por eso mismo tengo el compromiso de demostrar que merezco y ser capaz de estar en la primera división de NCAA”, aseguró Sebastián Vidal.

Daniela firmó la beca en noviembre de este año, dicho acontecimiento significó un cúmulo de esfuerzos realizados por la atleta y su familia para alcanzar el logro. “Desde que era pequeña soñé con ganar una beca deportiva, con mi entrenador Óscar López siempre tuvimos esa meta de seguir a largo plazo y con esa oportunidad se va a dar”, dijo Daniela.

Por su parte, Sebastián Vidal mencionó que ya había comenzado un proceso de estudios en Canadá, pero no pudo culminar el trámite por problemas de visa.Posteriormente, su compañera de club Daniela Aragón mencionó el caso de Sebastián a los entrenadores de UT Arlington, el staff de dirigentes deportivos expresaron el interés por el atleta.

“Hablé con el entrenador por videollamada y me dijeron que estaba interesado en mí y que podía comenzar el proceso académico, luego me mandaron la carta de una beca completa en la universidad de Arlington”, indicó Vidal.

Ambos atletas comenzarán la temporada con su nueva universidad en enero del 2021. Daniela competirá en las pruebas de 800 metros, 1500 metros, campo traviesa y pruebas modalidad bajo techo. Mientras que Sebastián formará parte del equipo de relevos de 4 x 400 metros y 400 metros planos.

La atleta salvadoreña compitió en el panamericano U-20 en Costa Rica mejoró su marca personal en los 800 metros a 2.13 minutos. Daniela mencionó que la mejora de su tiempo potenció todavía más su incorporación a la UT Arlington.

“El entrenador de fondo de UT Arlington John Sauerhage me dijo que con las marcas que tenía, era muy posible que me dieran la beca, pero si era posible que las mejorara, resultaría mucho mejor. Después de competir en el panamericano U20 en Costa Rica mejoré mi marca para 800 metros, corrí en un tiempo de 2.13 minutos. Con esa marca ,él me dijo que siguiera en ese proceso, que estaba interesado en que me uniera a la universidad”, explicó Aragón.

Sebastián Vidal expresó que en el campeonato centroamericano de El Salvador del 2019 consiguió el récord centroamericano de 400 metros planos. El atleta volvió a revalidar su récord en el campeonato panamericano U-20 en Costa Rica. Además, Vidal compitió en torneos suramericanos y competencias NACAC.

Óscar López, entrenador de Daniela y Sebastián desde categorías infantiles en el club Athletics Beans dijo sentirse satisfecho de haber logrado juntos la meta que se trazó desde el inicio del proceso cuando comenzó en la categoría kids athletics.

“Me siento súper feliz, porque son atletas integrales que van a poner en alto el país. Estando en división uno van a mejorar su nivel. Estar en división uno significa que ahí están los mejores atletas del mundo que estudian en Estados Unidos, son los mejores”, expresó Óscar López.

Además, López hizo un llamado a todos los deportistas para que puedan trazarse metas y seguir sus sueños como atletas integrales.

“Pienso que esta noticia debe de ser un ejemplo para todos los niños que tengan una ilusión y un deseo de superación, ver el atletismo como trampolín para que vayan a buscar una beca estudiantil. Se puede lograr con los recursos que tenemos en el país. Todo depende de la dedicación, el tiempo, la dedicación y perseverancia”, indicó el entrenador del club Athletics Beans.