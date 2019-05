Los Raptors toman ventaja en las finales de la NBA

109-118. Los Raptors toman ventaja en el primer partido de la NBA y con una exhibición ofensiva y defensiva del equipo de Toronto sobre el vigente campeón, Warriors, que no tuvo su mejor noche luego de 10 días de descanso por encima del rival.

Siakam lideró la ofensiva local con 32 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Le siguió un soberbio Marc Gasol que aportó 20 puntos y siete rebotes en un partido redondo para el catalán, que sin embargo abandonó por acumulación de faltas cuando el encuentro ya estaba decidido.

Kawhi Leonard no fue el mismo de otras noches pero aportó como siempre para que Toronto celebrara su primera victoria en una final de la NBA con 23 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias.

A los Warriors, por su parte, no les salieron las cosas y no pudieron levantar un partido en el que prácticamente estuvieron abajo de principio a fin ¿Hace falta Durant? No es excusa porque el equipo si contó con Cousins, todavía con falta de ritmo, y con un Steph Curry que terminó el partido con 34 puntos, 5 asistencias y 5 rebotes. Thompson le siguió con 21 puntos pero las cosas no les salieron a los de Golden State, que esperarán al domingo para tratar de igualar la serie.