Los Astros igualan la Serie Mundial

En un duelo emocionante, los Astros apelaron a su ofensiva luego de los problemas por parte de Verlander en la lomita para llevarse la victoria en extra inning por 7-6 sobre un equipo de los Dodgers que no supo cuidar la ventaja aunque logró mantenerse con vida y alargar hasta el onceavo inning, sin éxito.

A pesar de ir arriba desde la quinta entrada, Marwin González, José Altuve y Carlos Correa marcaron cuadrangular para darle la victoria a su equipo y poner la serie empatada 1-1. Ya en la onceava, el equipo de los Astros consiguió resolver el partido y empatar la serie.



¡SE VA, SE VA, SE FUE!#SerieMundialxFOX Seager conecta jonrón y Dodgers ya gana, por FOX Sports y APP https://t.co/t6U5ZcCXKC pic.twitter.com/LVsDpGtodx — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 26 de octubre de 2017

¡SE ACERCAN A UNA!#SerieMundialxFOX Bregman impulsa la segunda carrera para Astros, por FOX Sports y APP https://t.co/t6U5ZcCXKC pic.twitter.com/3tXGXsxwdh — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 26 de octubre de 2017

¡HR ASTROS!#SerieMundialxFOX González vuela la cerca y pone el 3-3 en la pizarra, por FOX Sports y APP https://t.co/t6U5ZcCXKC pic.twitter.com/cWMzVhfm7w — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 26 de octubre de 2017

¡HR ASTROS!#SerieMundialxFOX Altuve la vuela y pone en ventaja a Astros, por FOX Sports y APP https://t.co/t6U5ZcCXKC pic.twitter.com/lGc9wp5XKK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 26 de octubre de 2017



En la alta de la tercera, Alex Bregman logró empujar la carrera ante el error en la defensiva de Chris Taylor. Los Astros buscarían aprovechar la leve ventaja en el segundo juego de la serie.Los Astros, de la mano de Verlander, mantenían a raya a los Dodgers, que no encontraban la manera de dañar al pitcher titular de Houston, que lucía intratable, como ha sido en toda la postemporada.Pero para la quinta entrada, la buena labor de Verlander se vino abajo con el batazo de Pederson para poner el cuadrangular que significaría el empate sobre la baja de la quinta.La racha de Verlander volvería a caer cuando Seager anotara un cuadrangular para impulsar dos carreras y dejar las tablas 1-3 en la baja de la sexta.La novena de los Dodgers, con el público y el marcador a su favor, se dedicó a hacer su trabajo, adelantando su línea defensiva ante los mejores bateadores del equipo de Houston, dándole pocas opciones de acercarse en el marcador.En la alta de la octava, el mánager de los Dodgers le apostó al ingreso de Jensen, su cerrador estrella, sin embargo Bregman impulsó la segunda carrera para los astros.Pero como en este deporte nada está escrito hasta que se acaba, los Dodgers no contaban conque Marvin González reaparecería en esta postemporada con un cuadrangular para empatar el partido en la alta de la novena.Por si fuera poco, José Altuve se apuntó en la décima entrada con un cadrangular para darle la ventaja definitiva a los Astros. No había terminado el turno cuando Correa también puso cuadrangular para el 5-3.Pero el cuadro de casa todavía tendría vida y en la baja de la décima, Puig y Kike Henríquez empataban el partido y alargar al onceavo inning. Pero en la baja, Springer anotaría un cuadrangular para los Astros que impulsaría una más para poner las cosas 7-5. Culberson anotó la sexta carrera pero no alcanzó.