Los Astros, el equipo más odiado de Las Mayores

Se convirtieron sin ninguna duda en el equipo más odiado por los aficionados de las ligas mayores. No solo por los seguidores, sino también por sus propios colegas que han transmitido públicamente su desprecio ante el escándalo más grande en la MLB de los últimos años.



Los Astros hicieron trampa. En 2017, los de Houston se llevaron la Serie Mundial frente a Los Ángeles Dodgers, partidos recordados luego de dejar en el camino a los Yankees y "quitarnos" lo que sería una histórica final entre neoyorquinos y angelinos. Nadie restó crédito a la novena espacial, hasta que una investigación reveló detalles sobre lo que el equipo realizaba en sus partidos de local.



Parte del cuerpo técnico de los Astros pagó los platos rotos. Un informe de la Major League Baseball (MLB) reveló a principios de año que el equipo de Houston instaló una cámara en el jardín central para robar las señas que recibía el pitcher al que enfrentaban y así enterarse de los lanzamientos del rival.



El equipo creó un código por medio de golpes fuertes y silbidos que indicaban al bateador la seña recibida por el pitcher. El coach Alex Cora, que estaba al frente de los Red Sox de Bostos, fue uno de los señalados de implementar el sistema y fue despedido, a la espera de poder volver a dirigir en 2021.



Ante tal situación, la MLB optó por suspender durante un año al gerente general Jeff Luhnow y al dirigente AJ Hinch; pero además el equipo debió pagar una multa de cinco millones de dólares.



En respuesta, la gerencia de los Astros de Houston decidió despedir a los implicados anteriormente señalados pero parece que no fue suficiente. El odio y desprecio por parte de los aficionados del béisbol continúa.



DESPRECIO GENERALIZADO

Y las redes se inundaron de videos en los que era evidente la trampa con la que los Astros se llevaron varios partidos y no solo de aquella temporada de 2017, sino incluso de la pasada campaña en la que los Nacionales de Washington los superaron en la serie mundial.



Jugadores como Aaron Judge, de los Yankees, hablaron públicamente. La estrella del Bronx dijo que "Les tenía mucho respeto, la forma en la que jugaban, lo que hacían. Y después enterarme que no se lo ganaron, hicieron trampa, no merecían el título".



Después de eso incluso borró de su cuenta fotografías junto a José Altuve, quien además le ganó el título al jugador más valioso de la temporada 2017. Y es que además eliminaron a los Yankees la campaña pasada ¿De forma justa? probablemente no.