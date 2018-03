Lewis Hamilton está cerca del título de Fórmula Uno

JAPÓN. Lewis Hamilton quedó acariciando su cuarto título de campeón de la Fórmula Uno tras su victoria hoy en el Gran Premio de Japón, beneficiándose del infortunio de Sebastian Vettel.

El piloto británico de Mercedes cruzó la meta 1,2 segundos por delante del Red Bull del holandés Max Verstappen, vencedor en Malasia, para sumar su octava victoria de la temporada y la tercera sobre el asfalto de Suzuka. El australiano Daniel Ricciardo, compañero de escudería de Verstappen, completó el podio.

If he wins the next race in Austin and Vettel is lower than 5th, @LewisHamilton will seal his 4th world title #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/d00HuaDmA0