Lesnar retiene el Campeonato Universal WWE en Summerslam

Summerslam 2017 estuvo más candente que nunca y repleto de superestrellas. Muchos títulos y rivalidades estuvieron en juego en la edición 30 de este evento, que se celebró en Brooklyn, Nueva York.



Brock Lesnar se impuso en una lucha fatal de cuatro esquinas a Roman Reigns, Samoa Joe y Braun Strowman y de esa forma retuvo el cetro Universal de la WWE. Ganó gracias a su llave, el "F5" con la que logró la cuenta de tres sobre uno de los favoritos, Reigns.

Acá te presentamos el resto de resultados de las luchas de este domingo:

Peleas del pre-show:

- The Miz, junto a Curtis Axel y BO Dallas vencieron a The Hardys (Matt y Jeff) y Jason Jordan.

- Neville recuperó el título crucero de la WWE tras aplicar su "Flecha Roja" a Akira Tozawa, otrora campeón defensor.

- The Usos ganaron el campeonato en parejas de SmackDown Live! al derrotar a Big E y Xavier Woods (The New Day).

Peleas del show:

- John Cena venció a Baron Corbin con su "Ajuste de Actitud".

- Big Cass ganó a Big Show (Enzo Amore estuvo suspendido en una jaula para tiburones).



- Natalya tomó el Campeonato Femenino de SmackDown Live! tras aplicar un "Francotirador" a Naomi.

- Randy Orton venció a Rusev con un "RKO" en apenas nueve segundos.

- Sasha Banks ganó el Campeonato Femenino de RAW a Alexa Bliss con el "Ajuste de Cuentas".

- Finn Balor venció a Bray Wyatt tras bloquear la llave "Hermana Abigail".

- Dean Ambrose y Seth Rollins ganaron los Campeonatos en Pareja de RAW a Sheamus y Cesaro.

- AJ Styles retuvo el Campeonato de los Estados Unidos ante Kevin Owens.



- Jinder Mahal venció a Shinsuke Nakamura y mantiene el Campeonato Mundial Pesado de la WWE.