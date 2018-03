Lesnar derrotó a Goldberg y ganó el título Universal en el Wrestlemania

No solo la emotiva despedida de The Undertaker se llevó las miradas en el Wrestlemania 33. También la pelea entre dos míticos personajes de la WWE, Lesnar y Goldberg, tuvo a los fanáticos de la lucha a la expectativa, y no decepcionó.

Los fanáticos de Goldberg no la pasaron nada bien, ya que fue dominado por Brock Lesnar y perdió el título Universal ante "La Bestia Encarnada".

Además, tras la participación en WrestleMania, el contrato de Goldberg en WWE finalizó aunque existen rumores que podría volver a ser contratado.

Así fue la pelea de estos dos pesos pesados:

Esta jornada de WrestleMania también dejó un nuevo campeonato para 'The Viper' Randy Orton, quien terminó imponiéndose frente a Bray Wyatt.

Naomi recuperó el título femenino de SmackDown Live al imponerse a las otras súper estrellas de la marca azul y Seth Rollins venció a Triple H.

En tanto, Bayley retuvo su cinturón en una lucha de fatal de cuatro esquinas, Kevin Owens venció a Chris Jericho y le quitó el título de los Estados Unidos, además John Cena y Nikki Bella se impusieron a The Miz y Maryse.





También regresaron los Hardy Boyz y ganaron los títulos en parejas de RAW, mientras que AJ Styles venció a Shane McMahon al inicio del WrestleMania. ¿Qué te pareció esta edición del Wrestlemania?