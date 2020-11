LeBron James se burla de la derrota del presidente Donald Trump

El gobertante de los Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra el jugador de los Lakers, LeBron James, en múltiples ocasiones a través de sus campañas en busca de la presidencia. Dijo que ya nadie veía la NBA y que el cuatro veces campeón le daba lástima, principalmente por su apoyo a distintos movimientos sociales en contra del gobierno.

En su último mitin político, Trump comentó: “¿Qué hay del baloncesto? ¿Qué hay de LeBron? Me sentí mal por LeBron. Me sentí muy mal. Sus audiencias han bajado un 71 por ciento y eso es por su campeonato,. Yo no vi ni un sólo lanzamiento suyo. Me aburre. Cuando no respetan a nuestro país, cuando no respetan nuestra bandera, nadie quiere mirar. ¡Nadie!”.

Ahora, con la derrota del mandatario, LeBron James aprovechó para sacar pecho, devolverle el balón, y burlarse de Trump de manera pública.

No fue solo en una ocasión, sino también en múltiples tuits: