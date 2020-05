Las 10 confesiones de Michael Jordan en The Last Dance

Este lunes, la serie The Last Dance, que resume la carrera deportiva de Michael Jordan en los Bulls durante la década de los 90´s terminó tras los estrenos de los capitulos 9 y 10.



La serie TLD fue un éxito en Estados Unidos, Latinoamérica y partes de Europa, en donde el ídolo de una generación, reveló 10 anécdotas que sus seguidores no lo sabían, o al menos no de la boca de Air.



1. Jordan dejó plantado al presidente de Estados Unidos por jugar golf con un traficante de drogas

Fue en el año 1991 luego que los Chicago Bulls obtuvieran su primer anillo de su historia tras derrotar a Los Angeles Lakers.



En la NBA existe la tradición, donde el equipo campeón visita la Casa Blanca. Los Bulls cumplieron y fueron a a visitar al presidente de Estados Unidos, pero la gran estrella del equipo, Michael Jordan no estuvo en la expedición que fue recibida por George Bush.

Jordan estaba jugando al golf en Carolina del Sur con James "Slim" Bouler, un traficante de drogas que fue condenado por blanqueo de dinero.

2. Jordan y el enemigo imaginario LaBradford Smith

TLD reveló la historia de LaBradford Smith, un jugador semidesconocido al que no se le ocurrió otra cosa que hacer el partido de su vida frente a Jordan.



Fue el 19 de marzo de 1993 cuando Smith anotó 37 puntos ante los Bulls, mientras que Air Jordan anotó 25.



El mito decía que cuando se despidieron en la pista, LaBradford Smith le habría dicho: "Buen partido, Mike", luego que los Bulls ganaran por 104 a 99, en el primer partido de los dos que iban a enfrentar a ambos equipos en noches consecutivas.



El rumor de las frases de LaBradford Smith sonó fuerte e hizo que Jordan apareciera de manera magistral el siguiente partido.



La cara de Smith era de terror absoluto. Jordan lo atacó una y otra vez, terminó con 36 puntos en la primera parte. Sumó 47 al final del choque por 15 de su "rival". Lo mejor es que aquella frase de "buen partido, Mike", jamás existió. Sólo en la cabeza de Jordan.

3. The Jordan Rules: La verdadera cara de Jordan

El periodista Sam Smith escribió un libro sobre MJ llamado "The Jordan Rules", donde logra reflejar el carácter y la personalidad del mito.



En el ejemplar Smith asegura AIR llegó a golpear a su compañero Will Purdue, hizo llorar a Dennis Hopson y que incluso, le quitó a Horace Grant su comida en un avión por no jugar bien en un partido.

El ejemplar reveló como Jordan era con sus compañeros con tal de que sus compañeros dieran lo mejor que tenían.

4. Jordan prefería Adidas, antes que Nike

Jordan ha conseguido gran parte de su fortuna gracias al pacto que lo vincula con Nike y a la marca de ropa que lleva su nombre dentro de la firma de Oregón.



Sin ese sello, el mundo del baloncesto desde 1984 fuera de otra manera, porque pudo haber sido muy diferente según confesó, Air Jordan.



"¿Había alguna marca de calzado deportivo con la que quisieras firmar entonces?", pregunta en un momento dado el conductor del documental. Y cuando todo el mundo esperaba la respuesta por todos conocida, Jordan se descolgó: "Adidas".



5. Jordan rechazó 100 millones de dólares

Según su agente David Falk, en 2017, el representante de una marca comercial contactó a Jordan para ofrecerle un cheque por valor de 100 millones de dólares por aparecer en un acto de la marca durante dos horas, por lo que exBulls dijo que no a dicha oferta.



"Le traje 100 millones de dólares y él todo lo que tenía que hacer es, además de dar su nombre y decir que le gustaba la marca, aparecer en un acto promocional durante una o dos horas. Y dijo que no".

6. Jordan y el "circo de la cocaína"

A pocos días de que Jordan llegara a los Bulls, la franquicia estaba a la deriva y el ambiente no era el mejor para un novato.

TLS contó durante el primer capitulo que en un momento donde los Bulls estaba en un hotel, Air Jordan entró en una habitación y vio cosas como rayas de cocaína por todos lados, pipas de marihuana, mujeres.



Jordan, al ver eso, se fue de la habitación y desde el primer momento Jordan dejó clara su postura a sus compañeros: "Me voy. Si alguien aparecía en esa habitación en ese momento yo sería igual de culpable que el resto de personas en esa habitación".





7. Las vacaciones negadas a sus compañeros

Luego de ser vencidos en el séptimo partido de las finales del Este de 1990 ante los Pistons, por tercera vez consecutiva, Jordan dio un giro inesperado a los hechos.

El mito de los Bulls solamente dio unos días de vacaciones a sus compañeros y los que convocó enseguida para comenzar los entrenamientos y preparar la nueva temporada y la venganza contra los Pistons. El siguiente año les barrieron en la pista.



8. El vínculo emocional con James Jordan

El vínculo de Michael Jordan con su difunto padre, James Jordan, fue documentado a lo largo de su carrera, pero su relación no siempre fue tan fuerte.



Michael reveló en TLD que desde pequeño compitió mentalmente con su hermano mayor, Larry, por el amor y la admiración de su padre.



"No creo que desde un punto de vista competitivo estaría aquí sin los enfrentamientos con mi hermano".

9. Los Pistons y las "Jordan Rules"

La rivalidad de los Bulls con los Pistons se intensificó sobre el mejor jugador en la cancha, Michael Jordan.



El equipo campeón, antes que los Bulls consiguieran su primer anillo. Los Pistons tenía un código o regla que ejecutaban siempre que se daba la situación: si él estaba en el suelo y no en el aire, había que golpearlo.



10. ¿Podría haber conseguido el sétimo anillo?

Tras su retiro en el 99, Jordan aseguró que podrían haber ganado otro título: "Podríamos haberlo hecho y no puedo aceptar que no lo intentásemos". Nunca sabremos qué hubiera pasado si la franquicia hubiera seguido junta un año más.