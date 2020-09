Lakers, con James, 10 años después vuelven a las finales del Oeste

El alero estrella LeBron James cumplió su primer objetivo de llevar a Los Angeles Lakers a las finales de la Conferencia Oeste por primera vez desde el 2010 después de vencer este sábado por 119-96 a los Rockets de Houston en el quinto partido de la eliminatoria de semifinales.



El triunfo permitió a los Lakers ganar 4-1 la serie al mejor de siete y acabó con la sequía más larga en la historia de la franquicia angelina en cuanto a su presencia en la competición de las finales.



James también volverá a unas finales de conferencia por primera vez desde el 2018, una espera a la que tampoco estaba acostumbrado después que antes había disputado 10, repartidas seis con los Cavaliers de Cleveland y cuatro con los Heat de Miami.



Es la novena vez que llega a esta ronda en las últimas 10 temporadas; la única ausencia en fase de playoffs fue la temporada pasada, su año inaugural con los Lakers, que se vino abajo debido a una lesión y el equipo no clasificó a la postemporada.



Esta vez si estuvo en plenitud de forma y de nuevo fue el líder indiscutible de los Lakers al aportar un doble-doble de 29 puntos, 11 rebotes, siete asistencias, dos recuperaciones de balón y puso un tapón.



James, que le ganó el duelo individual al escolta James Harden, de los Rockets, encabezó la lista de seis jugadores de los Lakers que tuvieron números de dos dígitos, incluido el ala-pívot reserva Kyle Kuzma, que acabó como sexto jugador al anotar 17 puntos.



Mientras que el pívot Anthony Davis también tuvo un doble-doble de 13 puntos, 11 rebotes y cuatro asistencias que dieron a los Lakers todo el control del juego interior.



El ala-pívot Markieff Morris llegó a los 16 puntos y el escolta Danny Green consiguió otros 13 tantos con los Lakers.



El equipo angelino acabó el partido con 50 rebotes por 31 de los Rockets, que al final volvieron a echar en falta la presencia en la plantilla de un pívot natural que pudiese competir en el juego interior con los hombres altos de los Lakers.



Los Lakers ahora tendrán que esperar a conocer quien será su rival en las finales y que saldrá del ganador de la eliminatoria de semifinales que disputan Lo Angeles Clippers y los Nuggets de Denver, con ventaja de 3-2 para el equipo californiano.



Las finales de la Conferencia Oeste no comenzarán hasta el próximo miércoles, mientras que las del Este lo harán el martes con el duelo entre los Celtics de Boston y los Heat de Miami.



Harden en su línea de jugador falta de definición en los partidos decisivos acabó con 30 puntos, seis rebotes y cinco asistencias como líder encestador de los Rockets, pero sin que pudiese poner al equipo de Houston en la posición de luchar por el triunfo que necesitaban si no querían quedar eliminados.



El ala-pívot Jeff Green con 13 puntos fue el segundo máximo encestador de los Rockets y el base estrella Russell Westbrook acabó con apenas 10 tantos, seis asistencias y cuatro rebotes después que falló 9 de 13 tiros de campo, incluidos los tres intentos de triple que hizo.



La derrota y eliminación de los Rockets puso final a una semana complicada para el equipo de Houston, que tampoco tiene muy claro su futuro.



El veterano entrenador Mike D'Antoni, que acabó esta temporada su contrato, y no recibió una renovación, podría haber dirigido su último partido con los Rockets.



El nombre de D'Antoni ya suena para las vacantes de los Pacers de Indiana y de los Sixers de Filadelfia, que están actualmente sin entrenador.



Mientras que el gerente general de los Rockets, Daryl Morey, tendrá que replantearse la fórmula de la alineación baja, sin un pívot, después de ver como la fórmula del dúo Harden y Westbrook no resultó en su primer años de estar juntos.



Westbrook intercambió palabras acaloradas con un fanático de la sección familiar durante el último cuarto; La seguridad de la NBA le pidió al hombre, identificado por la cadena de televisión ESPN como hermano del base de los Lakers, Rajon Rondo, que abandonara el juego.



Los Rockets habían ganado el primer partido de la serie y perdió los siguientes cuatro, incluido el de este sábado que se disputó un día después que el escolta-alero Danuel House Jr., que promedió 11,4 puntos en nueve partidos de playoffs esta temporada, tuvo que abandonar la burbuja.



Una investigación de la NBA mostró que tuvo un invitado (mujer) no autorizado en su habitación durante varias horas a principios de esta semana, y se perdió los últimos tres partidos de la serie.



Los Lakers se quedaron con una ventaja de 33-11, aunque Houston regresó con una racha de 17-2 para ponerse a siete.



La ventaja de los Lakers era 62-51 en la mitad después de que los Rockets convirtieran 13 pérdidas de balón de Los Ángeles en 15 puntos, la principal razón por la que Houston todavía estaba en el juego hasta ese momento.



Houston se acercó a siete en una penetración de Westbrook con 2:09 minutos por jugarse del tercer periodo, y ese fue el último intento real de esperanza para los Rockets.



Los Lakers anotaron los siguientes 15 puntos y la ventaja era de 95-69 en el último cuarto, en el que se convirtió de puro trámite para ambos equipos.EFE