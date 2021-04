LaMarcus Aldrige anunció su retiro de la NBA

El más reciente fichaje de los Brooklyn Nets Lamarcus Aldridge anunció su retiro definitivo como jugador profesional por problemas cardíacos. El poste de 2.11 metros de estatura comunicó su decisión a través de sus redes sociales este 15 de abril.

El miembro de los Brooklyn Nets mencionó que en su último encuentro ante Los Ángeles Lakers (10 de abril) jugó con un ritmo cardiaco irregular, su situación empeoró luego del juego, por lo que después de consultar al staff médico de los Nets, fue trasladado a un hospital.

"Aunque estoy mejor ahora, lo que sentí con mi corazón esa noche fue una de las cosas más aterradoras que he experimentado. Dicho esto, he tomado la difícil decisión de retirarme de la NBA. Durante 15 años, he puesto el baloncesto en primer lugar, y ahora es el momento de poner mi salud y mi familia en primer lugar “, expuso Aldrige en sus carta de despedida.

El ex seleccionado No. 2 en el draft de 2006 jugó en 1,029 partidos de la NBA en su carrera y promedió 19.4 puntos por partido como uno de los mejores hombres grandes de la Conferencia Oeste.

La noticia de su salida fue de gran impacto para toda la comunidad del baloncesto, debido a sus 15 años de dominancia en el tabloncillo de la NBA. Aldridge jugó la mayor parte de su carrera con los Portland Trail Blazers (2006-2015), equipo que vio crecer como jugador, posteriormente fue llamada por Greg Popovich a los San Antonio Spurs (2015-2021) para ser un posible relevo de Tim Duncan.

"Estoy agradecido por todo lo que este juego me ha dado: los grandes recuerdos, incluyendo todos los altibajos, y las amistades que he hecho y que seguiré conmigo para siempre. Agradezco a Portland por elegir a un chico flaco de Texas y dándole una oportunidad".

El pasado 28 de marzo, LaMarcus fichó por los Brooklyn Nets para jugar con Kevin Durant, Kyrie Irving James Harden y Blake Griffin, el nuevo poste de los Nets solo pudo disputar de cinco encuentros de un proyecto que buscaba el primer título para la franquicia de Brooklyn y Aldridge.

"Por último, pero no menos importante, quiero agradecer a Brooklyn. Me querías para mí. En un juego que está cambiando tanto, me pediste que viniera y que hiciera lo que hago, lo cual fue bueno de escuchar. Lo siento. No puedo durar mucho, pero definitivamente me divertí siendo parte de este grupo especial ", escribió.