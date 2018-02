Marcelo Arévalo resumió la primera jornada de la serie contra Uruguay en Copa Davis como reñida y aunque no aventura un pronóstico si promete máxima pelea para dar una sorpresa.

“Fue una jornada extremadamente peleada y un juego muy peleado de 2 horas y media. Pero al final contento por la victoria y porque logramos empatar la serie”, dijo el sonsonateco.

El cuscatleco no pudo definir el partido ante Martín Cuevas, segunda raqueta del equipo uruguayo, en dos set cuando logró una ventaja de 5-1 en la segunda manga y se vio forzado a jugar el tercer set. “Tenía controlado el partido, no lo pude cerrar y él me logró empatar, el ambiente se puso tenso, pero logré ganarle y esperaba un partido así”.

Chelo Arévalo también aplaudió el esfuerzo de Alberto Alvarado, quien jugó el primer partido ante Pablo Cuevas.

“Alberto entregó todo en la cancha y le hizo un buen partido a Pablo Cuevas que es un gran jugador, hizo un mejor partido del que todos esperábamos”

Para la jornada de este domingo, Arévalo reconoce que será igual o más dura. “La serie está superpeleada, nosotros vamos a entrar con todas las vibras positivas y estamos enfocados en el partido de dobles y esperar dar ese golpe”.

La jornada dos contempla el partido de dobles con los Arévalo como protagonistas, pero juego del día será el enfrentamiento entre Marcelo y Pablo Cuevas.

“Va a ser un gran entrenamiento poder enfrentar a un jugador de esa categoría, la serie está superpeleada, pero estamos positivos y esperamos el apoyo del público. A Pablo lo conozco, lo he visto jugar en varios torneos, pero lo primero es el dobles”