La espeluznante lesión de Gordon Hayward que ensombreció el inicio de la NBA

CLEVELAND. La nueva temporada de la NBA arrancó el martes con la noche con la derrota de los actuales campeones, los Golden State Warriors, y una espeluznante lesión del jugador de los Boston Celtics Gordon Hayward.El alero de 27 años intentó un "alley oop" en los primeros minutos de partido, pero perdió el equilibrio en el aire y cayó al suelo con violencia. Hayward se rompió el tobillo y la imagen dejó en "shock" a todos los jugadores y espectadores.El debut de Hayward con los Celtics duró apenas unos minutos y el jugador tendrá que pasar por el quirófano. Se espera que esté varios meses de baja."En mi carrera he tenido y visto muchas lesiones. Pero esta es de las peores que he visto", dijo su compañero Kyrie Irving, que cambió este año la camiseta de los Cavaliers por la de los Celtics. "Lo siento por él, es un duro golpe", apuntó el técnico de Boston, Brad Stevens.Los Cavaliers, finalistas la última temporada, ganaron 102-99 a los Celtics en el partido que abrió la nueva temporada del baloncesto norteamericano.El astro de los Cavs LeBron James marcó 29 puntos, capturó 16 rebotes y repartió nueve asistencias, quedándose a un paso del triple doble.En el otro encuentro que se disputó el martes, los Warriors de Stephen Curry y Kevin Durant perdieron en casa 122-121 ante los Houston Rockets. Durant tuvo la oportunidad de decidir el partido para los californianos, pero su último tiro -que acabó en canasta- salió de sus manos unas décimas después de que sonara la bocina.Los Rockets aparecen este año como uno de los grandes candidatos después de sumar a su plantilla al base Chris Paul. El hopmbre franquicia, no obstante, seguirá siendo James Harden, que el martes acabó con 27 puntos, diez asistencias y seis rebotes.